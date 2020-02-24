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疫情衝擊航空業 私人飛機逆勢成長
新冠肺炎疫情衝擊整體航空業，私人飛機的需求卻逆勢成長！在香港，私人飛機至北美和澳洲的班次暴增了214%，不少企業甚至期望將員工遷移至歐美。然而，往返中國等疫區的私人飛機大多卻步，原因在返航之後，不但需要對飛機消毒，組員也得經過14天的隔離才得以返工。
私人飛機需求暴增
根據《金融時報》和《BBC》報導，私人飛機經紀人勒布爾西耶形容，近來要求搭乘私人飛機的人「瘋狂增加」。光是在1月，香港到其他地區的私人飛機班次增長了34.2%（與去年同期相比），特別是到澳洲或北美洲班次暴增了214%。不少企業甚至希望將員工遷移至美國、歐盟或中東。
新加坡私人飛機公司MyJet Asia的執行長拉維什坎薩也指出，1月的班次增加了80至90%，其中不少中國人在農曆新年期間出國，卻因之後各國實施的旅遊禁令，只能選擇搭乘私人飛機返國。
總體航空業悽慘
然而，澳洲的派拉蒙商務噴射機指出，雖然近來向他們詢問的人數大增，但大多數客戶卻找不到飛機或組員，原因是前往中國等疫區令私人飛機公司卻步，在返航之後，不但需要對飛機消毒，組員也得經過14天的隔離才得以返回工作崗位。VistaJet則表示，他們直接暫停在中國的業務。
總體來看航空業是一片悽慘，國際航空運輸協會20日估計，2020年全球的航空業約損失300億美金的收益，亞太地區首當其衝，全年的預期收益恐將下滑13%，約為293億美金。
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