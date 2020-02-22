免觀光業收單費…美國運通評估是否跟進

國內第三大信用卡收單機構聯合信用卡處理中心昨（21）日開第一槍，對旅遊、航空、飯店旅宿、餐飲等四大產業紓困，六個月對四大產業特約商店的服務費與暫緩催收。

特店家數與聯卡中心相當的台灣美國運通表示，最快下周一（24日）開會討論評估是否跟進，前兩大收單銀行台新與中信會否加入紓困行列，備受矚目。

根據金管會最新統計，至去年底止，信用卡收單特約商店家數最多的是台新銀的逾14萬家，其次為中信銀10萬多家，聯卡中心與台灣美國運通均為9萬多家，第五、第六分別為國泰世華6萬多家、玉山銀5萬多家，其餘銀行、機構的特店家數都低於5萬家。

台灣美國運通董事長郭豐賓昨天表示，之前並未收到聯卡中心對旅遊觀光產業特店紓困訊息，最快要到下周一上班日，再針對聯卡中心紓困內容開會討論研究後，再決定是否跟進，以協助特店度過這段非常時期。

聯卡中心表示，目前金管會針對收單銀行、機構的統計，僅限於特約商店家數，並未統計收單特店的產業別分布及刷卡金額，但參考信用卡發行市占資料，收單特店超過10萬家的台新與中信，相信其旅遊、運輸相關特店家數不會少，聯卡中心率先紓困是「拋磚引玉」。