聯卡中心 免觀光業收單費

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

新冠肺炎疫情全球蔓延，旅遊、航空相關產業受重創，國內第三大信用卡收單機構聯合信用卡處理中心昨（21）日宣布，豁免旅遊、航空、飯店旅宿、餐飲等四大產業的特約商店，2月到7月這六個月期間的服務費用並暫緩催收，共體時艱紓困旅遊觀光產業。

根據金管會統計，聯卡中心收單特約商店有9.3萬多家，為特店家數規模第三大的收單機構。聯卡中心發言人、副總經理黃國鴻昨天指出，該中心概算屬於這四大紓困產業特店家數近1萬家。這六個月免收服務費與暫緩催收，對聯卡中心預算目標雖有影響，但聯卡中心非以獲利為最優先目標，因此決定對相關產業特店紓困，協助店家度過這段疫情肆虐的突發衝擊。

黃國鴻指出，聯卡中心並非國內最大收單機構，不論特約商店家數或刷卡金額均非最大，但聯卡中心率先對直接受疫情衝擊最嚴重的四大「慘」業紓困，也是希望「拋磚引玉」，期待其他大型收單銀行能一起共體時艱，幫助受創產業店家。

聯卡中心對這四大產業特店免收的費用，包括服務費、使用mPOS行動刷卡端末機的使用費，以及暫緩催收特店違約帳款及端末機未收回的殘值等三項。

聯卡中心為鼓勵商家加入提供刷卡行列，對於特約店家，訂定單月刷卡金額達6萬元以上就免收服務費，現在因為新冠肺炎疫情衝擊，每月刷卡金額達到6萬元的狀況將大減，對於這些受創的旅遊觀光相關特約店家來說，生意大減還要繳交服務費給聯卡中心，無異雪上加霜，因此決定提供紓困。

另外，有使用mPOS的特店，因相關機具費用高昂，因此聯卡中心也對這四大產業特店的使用者一併免收。

黃國鴻表示，聯卡中心採月結方式，昨天宣布紓困，等於整個2月就不會向四大產業特店收取相關費用，也就是從2月1日起到7月底這六個月提供紓困。

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