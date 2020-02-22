勞長：不排除第二波防疫假
新冠肺炎疫情嚴峻，全國中小學下周二開學，勞動部長許銘春昨（21）日在立法院表示，不排除有第二波防疫照顧假。
勞動部表示，如果開學後因有確診案例停課，家長將可依不同情況請防疫照顧假，雇主不得拒絕。民眾黨立委賴香伶昨日在立法院總質詢詢問，2月初就有防疫照顧假的討論，勞動部說法源類似緊急命令，開學後是否啟動第二波防疫照顧假。至於第二波防疫照顧假要怎麼請休，勞動部已有規畫。官員解釋，第二波防疫照顧假大致分為兩種情況。第一種情況是，一班有一確診案例，其他同學須居家隔離，若是生活不能自理的學生，如小學生、身障者，隔離仍需家人照顧，因此隔離者的照顧者可請防疫照顧假，雇主須給假，並且獲得「防疫補償」。
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