紓困條例八案 全逕付二讀
立法院昨（21）日開議，因新冠肺炎疫情擴大，百業受到強烈衝擊，行政院提出紓困方案特別條例，立法院長游錫堃昨日上午召集朝野協商並達成共識，針對政院版的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及立委提案，全部逕付二讀。
據指出，有關新冠肺炎紓困及振興版本，計有行政院版、國民黨黨團版、民眾黨黨團版、曾銘宗版、何欣純版、蘇巧慧版、林奕華版、黃國書版等共八案，游錫堃將於24日召集朝野協商，若協商順利，最快25日就能三讀通過。
行政院長蘇貞昌昨日在施政報告中也聚焦防疫作為，他說，除了優先防疫，針對受衝擊產業，他已指示各部會要提出完整紓困與振興計畫，不只要雨露均霑、周延周到，同時要立竿見影，要求效能，中長期的振興與轉型，也會藉此機會幫忙產業提升體質。
蘇揆指出，政府也採「移緩濟急」方式，對目前防疫在立法院通過特別預算前，行政院就依災防法規定對相關公共建設移緩濟急，盼記取2003年SARS教訓，「我們不能延緩，還要加強加大加速公共支出」。
蘇揆表示，他聽到有人罵「口罩之亂」，但其實口罩沒有亂，台灣是全世界口罩最便宜，一個才5塊錢，有的國家已經幾百塊了；政府是以量入為出，考慮供需問題，第一時間禁止出口。
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