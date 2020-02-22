星宇首波促銷 力抗疫情亂流

新冠肺炎重創航空旅遊業，星宇航空昨（21）日宣布祭出開航以來首波優惠促銷，與馬來西亞檳城旅遊局、旅行社共同推出振興計畫，台北飛檳城來回未稅票價只要5,888元起。

星宇此舉引起業界關注，由於疫情衝擊至今，航空公司忙於退票，且這一波消費者是「害怕坐飛機」，不是「怕貴」，因此不願促銷，換言之星宇等於開降價第一槍。唯目前各航空公司尚未推出具規模的降價促銷活動。

星宇上月23日開航，即將滿月，星宇昨天祭出開航之後首波促銷優惠，搭配「體驗檳城，2020繽紛亞洲」旅遊年活動，星宇攜手檳城旅遊局推出限定優惠票價，即日起至3月31日，於官網預訂台北飛檳城來回經濟艙機票，未稅票價只要5,888元起。另外星宇也聯手雄獅、康福、東南、喜鴻及百威等旅行社，合作推出團體特惠行程。