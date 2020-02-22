星宇首波促銷 力抗疫情亂流

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

新冠肺炎重創航空旅遊業，星宇航空昨（21）日宣布祭出開航以來首波優惠促銷，與馬來西亞檳城旅遊局、旅行社共同推出振興計畫，台北飛檳城來回未稅票價只要5,888元起。

星宇此舉引起業界關注，由於疫情衝擊至今，航空公司忙於退票，且這一波消費者是「害怕坐飛機」，不是「怕貴」，因此不願促銷，換言之星宇等於開降價第一槍。唯目前各航空公司尚未推出具規模的降價促銷活動。

星宇上月23日開航，即將滿月，星宇昨天祭出開航之後首波促銷優惠，搭配「體驗檳城，2020繽紛亞洲」旅遊年活動，星宇攜手檳城旅遊局推出限定優惠票價，即日起至3月31日，於官網預訂台北飛檳城來回經濟艙機票，未稅票價只要5,888元起。另外星宇也聯手雄獅、康福、東南、喜鴻及百威等旅行社，合作推出團體特惠行程。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

星宇航空「We Will be Fine」 台北─檳城來回5,888起

疫情衝擊擴大 星宇開航以來首次推優惠價

星宇號召同業送暖 檳城優惠票價5,888元起

來不及了！菲律賓解除禁台令 但星宇宿霧線仍延後開航

相關新聞

交部救航空業 48億銀彈上膛

受新冠肺炎疫情不斷擴大衝擊，航空業與機場內各業者營運大受影響，交通部初步規劃，共將編列48.6億餘元，協助各業者暫度難關。交通部下周將邀請各航空公司及機場相關業者共同討論，若業者沒有其他意見就可拍板。

紓困條例八案 全逕付二讀

立法院昨（21）日開議，因新冠肺炎疫情擴大，百業受到強烈衝擊，行政院提出紓困方案特別條例，立法院長游錫堃昨日上午召集朝野協商並達成共識，針對政院版的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及立委提案，全部逕付二讀。

勞長：不排除第二波防疫假

新冠肺炎疫情嚴峻，全國中小學下周二開學，勞動部長許銘春昨（21）日在立法院表示，不排除有第二波防疫照顧假。

聯卡中心 免觀光業收單費

新冠肺炎疫情全球蔓延，旅遊、航空相關產業受重創，國內第三大信用卡收單機構聯合信用卡處理中心昨（21）日宣布，豁免旅遊、航空、飯店旅宿、餐飲等四大產業的特約商店，2月到7月這六個月期間的服務費用並暫緩催收，共體時艱紓困旅遊觀光產業。

免觀光業收單費…美國運通評估是否跟進

國內第三大信用卡收單機構聯合信用卡處理中心昨（21）日開第一槍，對旅遊、航空、飯店旅宿、餐飲等四大產業紓困，六個月對四大產業特約商店的服務費與暫緩催收。

全球產業營收 估減290億美元

國際航空運輸協會（IATA）預估，新型冠狀病毒肺炎疫情導致許多航班停飛、多國實施旅遊限制措施，將使全球航空業者今年共損失逾290億美元營收，光是亞太地區航空公司損失金額就占了94%。

星宇首波促銷 力抗疫情亂流

新冠肺炎重創航空旅遊業，星宇航空昨（21）日宣布祭出開航以來首波優惠促銷，與馬來西亞檳城旅遊局、旅行社共同推出振興計畫，台北飛檳城來回未稅票價只要5,888元起。

鄭文燦：機場行業是疫情重災區 紓困應特別考量

受到新冠肺炎疫情影響，桃園市長鄭文燦今天訪視桃園機場表示，機場旅客量預估還會再探底，機場各產業是疫情的重災區，損失特別大...

肺炎疫情重創觀光業 飯店推出史上最低價住房優惠

新冠肺炎疫情導致觀光產業受創，竹湖暐順麗緻文旅首度推出史上最低價，即日起至4月15日，不分平假日，雙人房每晚只要2,19...

新冠肺炎影響 新興市場可能錯過今年起漲期

近期股市受到新冠肺炎影響震盪加大，大拇哥投顧昨天舉行記者會，宣布推出的第一檔德信TAROBO機器人量化中國基金交出好成績...

業界肯定製造業紓困 盼機動調降原物料關稅

經濟部再爭取34.7億元、規畫五大加碼與四項調整機制協助製造業，工商業界皆表示肯定。工總秘書長蔡練生指出，也希望經濟部能...

產業衝擊僅22家無薪假？ 賴香伶：恐黑數多

行政院長蘇貞昌今天赴立法院總質詢，民眾黨立委賴香伶質詢無薪假衝擊，勞動部長許銘春表示，因應減班休假措施，勞動部會增加預算...

熱門新聞

5G頻譜位置結標 中華電信20.8億元搶下魚肚

疫情衝擊擴大 星宇開航以來首次推優惠價

拿紓困案威脅勞裁案？長榮航空員工網上暴動

郭芷嫣開庭前接連發文反撲 長榮千字回批「令人唾棄」

影／挺郭芷嫣 邱顯智諷：長榮是中國的航空公司？

搶救住房率！五星飯店集團出招 晶華率先發行「消費券」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。