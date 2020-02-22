全球產業營收 估減290億美元

國際航空運輸協會（IATA）預估，新型冠狀病毒肺炎疫情導致許多航班停飛、多國實施旅遊限制措施，將使全球航空業者今年共損失逾290億美元營收，光是亞太地區航空公司損失金額就占了94%。

IATA在20日發布新冠肺炎疫情衝擊的初步評估報告指出，今年全球航空業營收將因新冠肺炎疫情損失293億美元，且損失業者多集中在亞太地區，此地區航空業者將損失278億美元營收，規模遠超過損失第二大北美地區的7億美元。其中中國大陸航空業營收預估損失128億美元。

報告指出，亞太地區航空業今年客運需求原預估將成長4.8%，但新冠肺炎疫情與相關因應措施的衝擊，將導致亞太地區航空業客運需求轉為萎縮8.2%，全球航空業客運需求成長因而從原估的成長4.1%，下修為萎縮0.6%，為2009年來首見下滑。

IATA的估計是假定新冠肺炎發展模式類似2003年爆發的SARS疫情，「特徵是病例數在六個月內急劇下降，之後迅速恢復常態」。IATA祕書長迪朱尼艾克說：「今年將是航空業者非常艱困的一年，正在做出削減運能。」