製造業紓困 利息補貼助2000家企業

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟活動，經濟部昨公布一月外銷訂單年衰退百分之十二點八，創近七年來最大減幅，達三五三點一億美元，比上月預估略低；由於疫情因素逐漸發酵，預期二月外銷訂單金額將更少，總影響約三十億至三十五億美元，「災情」最嚴重的為資通訊產品，預估占減少金額的八成，第一季整體訂單表現恐怕也要下修。

2020-02-20 23:56