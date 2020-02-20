製造業紓困 利息補貼助2000家企業
為因應新冠肺炎疫情對產業的衝擊，經濟部推出製造業紓困方案，以卅四點七億元預算提出「紓困、振興、升級」三部曲，將規畫四大機制調整、五大加碼，其中各項利息補貼措施至少可幫助兩千家企業，技術提升則規畫十一點八億元預算，為加碼之冠，預計可協助一五九○家企業。
經濟部在昨天院會報告「製造業紓困及輔導轉型措施」，對製造業紓困加碼卅四點七億元。經濟部次長王美花表示，上周已對內需型產業提出約一六六億元紓困措施，合計產業紓困已達約兩百億元規模。
經濟部表示，紓困分三階段，目前處於「疫情中：紓困」，對於可能受影響產業已調整機制，包括設置單一窗口關懷協處，提升原物料通關效率，提供舊貸款展延與新貸款利息補貼，確保原物料與資金充足。
第二階段為「疫情後：振興」時，為掌握經濟反彈契機，經濟部將補貼振興所需貸款利息，並推出針對傳統產業、中小企業、中堅企業、大型企業不同的研發固本方案，加碼兩億元幫助企業開拓海外商機。
工業局表示，除了「防疫千億保保證專款」共一百億元之外，包括紓困就貸利息補貼、營運資金利息補貼、振興貸款利息補貼，與診斷及銀行手續費等項目，共規畫九點四六億元預算，最少有兩千家製造業者可受惠。
經濟部指出，第三階段是「固根本：升級」，生產據點或目標市場愈集中的產業，受疫情影響愈大。因此經濟部將擴大引導台商回台投資，並加速移轉新南向市場，讓業者分散風險。
針對受疫情衝擊的國內觀光產業，在政院昨通過「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」後，交通部核定五大實施要點，總計耗資卅二億元，包含禁止出入境旅行團損失等，每家旅行社最高補助二五○萬至三五○萬元不等，並將金援十二億協助觀光產業融資貸款和利息補貼，即日起陸續實施。
文化部昨晚也宣布已啟動訂定「藝文紓困辦法」，內容包括補助人員薪資、展演映活動因疫情取消、延期或退票的製作成本、場地租金、權利金等；並在疫情期間針對研發創新、人才培訓、製作排練等經費給予補助。
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