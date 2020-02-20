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拒無薪隔離被資遣 員工投訴

聯合報 / 記者黃寅／台中報導
台中市知名印刷公司因私自要求員工隔離，不給薪，引起勞資爭議。 圖／民眾提供
台中市知名印刷公司因私自要求員工隔離，不給薪，引起勞資爭議。 圖／民眾提供

台中市某知名印刷公司要求所屬員工出國到日本，返台得無薪自主隔離21天，遭員工投訴，勞工局表示，若勞工未感染新冠肺炎，也未被防疫機關要求居家隔離或檢疫，雇主卻要勞工不出勤，須給予工資，否則算違法可開罰。

這家印刷公司的年終獎金超高，在地方頗知名；但近日遭前員工投訴，指他赴非疫區的日本旅遊，公司趁此公告回國後須在家自主隔離21天，且無薪資，他不接受，就遭到公司資遣

印刷公司張姓經理指出，除了該名員工簽名同意資遣，另還有6人自主隔離中；此措施是為了顧及員工健康，且能持續營業，公司往後會從工作表現給予工作獎金和薪資補貼；多數員工已配合公司防疫政策，取消出國旅遊或延期。

事實上不只這家公司，許多中部企業都擔心若其中有員工感染，全工廠要停工；有名老闆私下說，日前中部有家木器工廠傳出員工「中鏢」，公司必須全面停擺，生產線和訂單都大受影響，難以負荷。

勞工局勞動基準科長曾傳銘指出，勞工未感染新冠肺炎，且沒被防疫機關要求居家隔離或檢疫，雇主卻要求勞工不要出勤，應給工資；勞工局會注意該公司是否依規定給予薪資和資遣費，否則可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰；若該員工不服資遣提出申請，勞工局會進行勞資爭議調解。

資遣 勞工局 新冠肺炎 居家檢疫

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