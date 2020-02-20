零組件物流受阻 不利手機出貨

經濟日報 / 記者何佩儒╱台北報導

新冠肺炎疫情攪亂中國大陸電子廠春節後復工，雖然目前各業者已陸續復工，但返崗工人不足，除生產線稼動率有待提升，貨車司機不足、邊境物流管制，更讓零組件物流受阻，同時拖累蘋果及非蘋手機鏈。

小小一支智慧手機，內部有許多超小型的積層陶瓷電容（MLCC）等各種元件，零組件總數達1,000個以上，雖因應春節期間各廠備料較平常多，但隨疫情延燒，各業者無不為3月以後的料源奔走。不過就算有原料、產線也恢復了，產品還是要運送才能抵達客戶手中，現在物流也是一大問題。

外電報導，大陸民眾跨省市移動被限制，導致貨車司機不足、物流受阻，加上零件短缺，使得iPhone工廠稼動率低迷。另外，三星手機組裝廠雖在越南，但約三成零組件來自大陸，由於越南政府管制中越邊境物流，外傳三星已增加空運方式確保零組件供給。

另外，大陸是智慧手機原廠最多的國家，下半年新機雖早已開發完成，但量產前要先經歷工程驗證測試階段進行小量試產，並修正主要功能和零組件，之後確認商品能大量生產，接下來展開生產驗證測試，才會逐步量產。這些驗證測試無法透過線上或視訊進行，已因疫情出現推遲，時間一久，將影響新機發表與開賣。

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