疫情效應 外資：陸手機廠將砍單

繼蘋果下調財測，外資圈最新調查，以華為為首的大陸手機鏈因新冠肺炎疫情衝擊，恐在接下來幾周開始砍單，甚至擴及小米、OPPO等供應鏈，初估疫情效應將使大陸減少上千萬支5G手機訂單。這對主攻大陸非蘋品牌的聯發科，以及聯詠等供應鏈，將是一大警訊。

發布示警是摩根大通和瑞信證券，不久前，摩根大通才針對蘋果下調財測，強調iPhone出貨不變，但最新分析大砍陸系手機預測，保守看供應鏈壓力比蘋概股更大；瑞信證券雖未明確估計大陸手機砍多少單，不過調查也確認，供應鏈將在數周內被砍單。

摩根大通指出，新冠肺炎疫情對大陸手機供應鏈帶來復工延宕、買氣減少及5G發展降速等三衝擊，特別是病患高度集中，消費力道大打折扣，主要機構均對大陸第1季實質經濟成長（GDP）看法保守。這也是相較於蘋果，大陸手機鏈影響更深遠的關鍵。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷說，接下來數周內，華為為首的手機供應鏈可能被通知砍單。另外，小米砍單也可能比其他品牌多一些，相關如華虹半導體、聯詠、舜宇光學等衝擊最大。

原本摩根大通預期，今年大陸5G手機出貨有1.25億支，全球5G手機出貨2.2億支，但目前兩組數字下調到1.15億、2.1億支，換算大陸5G手機將減少千萬支，減幅約8%。

哈戈谷指出，亞洲科技股評價普遍偏高，若蘋果開第一槍，大陸手機鏈也砍單，市場極可能啟動評價下修，是投資上的主要風險。他建議投資人審慎而行，並優選低基期蘋概股，先於大陸手機鏈。瑞信證券調查，華為和蘋果將是第1季砍單量最大的兩個手機品牌，但對小米有不同看法，認為小米減單量可能低於預期。