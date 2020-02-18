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7成8美企在中國缺工嚴重 3成考慮出走

世界日報 / 編譯中心／綜合17日電

新型冠狀病毒疫情妨礙美在華企業恢復生產，據上海美國商會(AmCham Shanghai)17日公布的調查，受新冠肺炎疫情的衝擊，約78%在中國設廠的美國企業表示，公共衛生方面的限制使得工人在春節長假結束後無法返回自己的工作崗位，他們缺乏足夠人力應付全面復工；三分之一的受訪企業還說，若無法復工，他們將考慮把工廠遷出中國。

新冠肺炎疫情不僅造成中國1月春節假期延長，許多中國城市也封城至今，各地實施交通禁令和隔離措施以防疫情擴散；這些措施造成中國經濟活動中斷，工廠和企業難以復工，進而導致全球供應鏈陷入一團亂。

部分中國員工就算能返回工作地點，據傳也在工廠受到隔離，使得生產工作恢復正常的時間進一步延後。

上海美國商會共訪問了109家在上海、蘇州、南京和長江三角洲有製造業務的美國企業；48%的受訪企業表示，持續停工已影響到他們的全球供應鏈，其餘企業也幾乎全都預期3月會出現衝擊。

「目前最大問題是人力短缺，因為員工受到交通和隔離限制。這也是受訪企業指出的前兩大難題。任何人從其他地方回來都要被隔離14天」上海美國商會主席季愷文(Ker Gibbs)說，「因此，即使工廠獲准開工，大多數仍面臨嚴重人力短缺。這將對全球供應鏈帶來嚴重衝擊，影響才剛開始出現。」

春節長假以來，中國的很多城市都處於封閉狀態，為控制疫情，全國各地都對人們的旅行實施限制，到處實施隔離，這些做法擾亂了中國這個世界第二大經濟體的經濟活動。

接受調查的三分之一美資公司都表示，如果工廠不能開工，就準備把工廠搬離中國，三分之二企業預計，它們產品的需求將會低於往常。

接受調查的企業表示，物流問題和尋找替代產品的需要，是它們在今後二至四周中最大的挑戰；大部分在中國的美國公司都認為，疫情將導致它們今年營業額下降，有些公司準備加快把供應鏈搬出中國的速度。

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