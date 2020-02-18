消失的中國遊客…巴黎LV店門可羅雀

中國經濟快速崛起掀起出國旅遊熱潮，歐美和世界許多觀光景點常見成群結隊的中國遊客；但新型冠狀病毒爆發並蔓延後，這些人潮突然消失，連向來顧客大排長龍的巴黎路易威登 (LV)精品店都門可羅雀。

「紐約時報」說，從武漢爆發的新冠肺炎疫情對經濟的衝擊不斷擴大，觀光業受創尤其顯著；從巴黎街頭到法國酒鄉，從宛如童話景象的德國新天鵝城堡到英國牛津郡著名的購物村，中國遊客都顯著減少。

一名80歲的中國遊客在巴黎病逝，使亞洲之外首次出現新冠肺炎死亡病例，讓企業界更加心驚膽戰；為飛速成長的中國市場服務的業者更宛如進入嚴冬，義大利政府已考慮為觀光業紓困。

聯合國世界觀光組織說，2000年中國遊客在國外花費100億元，2018年激增到2770億元。

義大利和中國上月21日才展開為期一年的多方面促進文化和旅遊交流，包括把往來兩國的航空班機從每周56班增加到108班；但是，10天後義大利就因疫情惡化，取消所有往來中國的班機，原本往返台灣的定期班機，也遭波及取消。

隨著各國相繼限制往來中國的旅行，中國逐漸陷入國際隔離，原來無所不在，而且經常拿著大批名牌購物袋的成群中國遊客也從歐洲各地消失。

由於疫情還沒有消退跡象，歐洲各地仰賴觀光客生意的業者都在硬著頭皮，準備面對即將來臨的旅遊旺季旅館和商店一片冷清。

連其他國家旅客都受到影響。義大利商會旅遊主管說，疫情引發「病態效應」，沒有人想搭火車或飛機，或參加大型會議。

在西班牙巴塞隆納舉行的一年一度全球最盛大行動通訊大會，即因報名者紛紛退出而取消；巴塞隆納原來預期這項原定本月24日展開的大會吸引10萬人以上，為當地帶來5億4000萬元收入和1萬4000個臨時工作，並在淡季為旅館帶來客源。