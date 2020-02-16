疫情燒…年後轉職潮 8產業中槍

新冠肺炎衝擊國內內需消費，同時也影響年後轉職潮。台北大學資管所教授汪志堅分析，有八個產業列入「高衝擊名單」，急須直接紓困，否則無薪假、暫時關門不營業的案例將會層出不窮，包括觀光、餐飲、旅館、航空運輸、郵輪、百貨、娛樂、不動產，但是電子商務、遠距視訊、醫療健康反而爆發商機。

１１１１人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，過去春節過後都會出現明顯的年後轉職潮，但今年由於疫情影響，有延後、停滯的狀況，求職族群也寧願晚一點再找工作。

據了解，餐飲、娛樂業自疫情爆發以來，營業場所皆「空蕩蕩」，原本假日都會爆滿的ＫＴＶ業者直言「業績砍半」，大飯店熱門的吃到飽也突然乏人問津，旅行社每天處理退團、知名餐廳與航空都傳放無薪假，中小企業憂心面臨倒閉，大型業者則想辦法節省成本。

汪志堅指出，疫情擴散，觀光、餐飲、旅館、航空運輸、郵輪、百貨、娛樂受巨大衝擊，人潮一下子消失，不過，外送業者訂單將會大增；另外，購置不動產對大部分民眾來說，優先順序不在前面，可能會考慮推遲看屋、購屋時間。但他也強調，求職者和業者都不要過度恐慌，根據ＳＡＲＳ經驗，疫情減緩後需求都會重現，「職缺」不是消失，而是晚點出現。

部分產業出現危機，也就會有產業出現契機，汪志堅表示，電子商務、遠距視訊、醫療健康，以及金融科技，都可能會有「商機爆發」。尤其遠距學習、數位學習、視訊直播等業者，過去這些服務「叫好不叫座」，在防疫期間不適合群聚，人們開始需要使用視訊上課、開會，正是可以大量導入實用，進而產生使用習慣。

製造業方面，他認為衝擊比起觀光服務業不算最大，甚至僅影響短期供應鏈，不過對於大量依賴中國大陸原物料的業者來說，就是重新調整全球布局，重建生產線的時刻；機器設備、半導體與面板業者，則有機會因大陸訂單轉單而受益。