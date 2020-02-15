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台商復工不佳 恐影響在台本土廠商

聯合報 / 記者陳素玲／台北報導
中經院大陸所所長劉孟俊表示，台商復工狀況仍不佳，如果持續下去，連在台本土產業都會受影響。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情仍未見降溫，中華經濟研究院大陸所所長劉孟俊表示，目前台商復工狀況仍不佳，何時可以全面復工，困難度及不確定性仍高，如果持續下去，連在台本土產業都會受影響。另外，５Ｇ因為主要生產基地在中國大陸，發展也會延後。

劉孟俊昨天指出，最近陸續打電話訪問台商復工狀況，由於大陸復工要求須地方政府同意，因此廠商要提復工計畫書，經地方政府核准才能復工，他聽到最好的開工狀況可到六成，但大部分只有兩成到四成，主要是員工到工率出問題；有些台商評估疫情風險仍高，也不願貿然開工。

劉孟俊說，如果復工日期一延再延，有母公司集團的公司還可以因為集團力量撐住，但中小企業資金吃緊，就不一定撐得住。以目前疫情來看，何時可以全面復工，不確定性及困難度仍高，對台商衝擊不小，可能很多台商會加速將供應鏈遷離。他表示，去年開始汽車業及工具機就因中美貿易戰及中國大陸需求降低，成為受災戶，此波汽車業一方面需求未見好轉，一方面運輸成本高，前景堪憂。

至於台灣本土廠商，劉孟俊表示，由於大陸很多原物料及零組件供應受阻，時間再拖久，台灣本土廠商也會受波及，後續效應值得觀察。

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