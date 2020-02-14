聽新聞
test
0:00 / 0:00

600億紓困三大產業 規劃20億振興抵用券

聯合報 / 記者林河名丘采薇／台北報導
受新冠肺炎疫情波及，國內旅遊冷凊，中正紀念堂外圍的遊覽車寥寥無幾。 記者侯永全／攝影

新冠肺炎武漢肺炎疫情衝擊遍及各產業，行政院長蘇貞昌昨天表示，將研擬訂定「應變及紓困特別條例」草案，下周院會提出，特別預算初步匡列上限六百億元，首波針對三大產業紓困，並將在疫情結束後推出「振興抵用券」；另外，口罩禁止出口及政府徵用政策同步延長到四月底。

抵用券適用夜市、商圈、餐廳

依經濟部原規畫，內需型產業紓困措施包括疫情結束後推出廿億元「振興抵用券」，適用產業對象包括夜市、商圈、餐廳等。但經濟部次長王美花表示，紓困特別預算匡列六百億元，但部會提報的預算已超過總額，後續行政院將召開會議確認分配款項，才能確定抵用券總額度。

行政院會昨拍板經濟內需型產業、農業、交通相關產業的紓困與振興方案，其中，交通部紓困方案共籌編約兩百億元，經濟部約一百六十億元，農委會約六十億元，合計約四百廿億元，這些都包含在六百億元特別預算。

士林夜市生意慘澹，業者認為抵用券不太有幫助，疫情快過去才是良方。 記者蘇健忠／攝影

行政院發言人Kolas Yotaka表示，特別預算由歷年累計歲計賸餘和主計總處籌措財源支應；超過六百億元部分或一年以上的需求，則由今年、明年公務預算或前瞻基礎建設預算支應。

蘇貞昌也要求各部會在提出相關紓困方案時，秉持「雨露均霑、立竿見影、固本強身、加速公建」等四大原則，各項紓困從寬辦理，訂定條件也一律從寬。

蘇揆並指示財政部特別督導、嚴格要求公股行庫切勿「雨天收傘」，此時更應該「雪中送炭」，讓業者有能力度過難關。

「消費者消費 政府幫你折價」

疫情結束後，規畫推出「振興抵用券」，王美花表示，抵用券是「消費者消費、政府幫你折價」的概念，要消費才有抵用，目的就是為了刺激更多的消費；等疫情緩和時，經濟部將會配合中央防疫指揮中心，適時推出抵用券，讓民眾多消費。

Kolas Yotaka強調，有關抵用券，是指能同時刺激住宿、運輸、餐旅業的「夜市、商圈、餐廳抵用券」，「絕對不是人人都有的消費券」，而是民眾要搭配和交通部陸續推出的國民旅遊方案使用，「夜市券就是一種例子」。

疫情 行政院 武漢肺炎 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

解決員警口罩荒 中央日撥5萬片給全國警察使用

抵用券擬採折扣方案 經濟部：具體細節同仁還在設計

經濟部擬砸20億元推動抵用券 須先消費才給折扣

王美花和Kolas Yotaka比手勢：大家都要額溫槍

相關新聞

抗疫拚經濟 台灣祭600億振興方案

行政院長蘇貞昌昨（13）日宣布，為因應新冠肺炎造成的經濟衝擊，將訂特別條例，匡列整體規模600億元的消費振興方案。預計下周四行政院會通過特別條例草案，趕在21日立院開議前送入立法院。

名家觀點／企業抗疫 升級風險管理

年後新冠肺炎疫情持續肆虐，世界衛生組織已將此疫情視為國際公共衛生緊急事件，企業將面對各方面的營運風險和挑戰，而疫情也將影響全球經濟發展。另外，為阻斷人流傳播疫情，中國大陸80多個省市陸續「封城」或「軟封城」，並一再延遲企業開工。無論傳產、電子或服務業，在大陸投資密集的台資企業都會受到衝擊。

國發會：疫情衝擊五大產業

國發會盤點，包括觀光、電子零組件、機械設備、石化、汽車零組件產業，是受新冠肺炎疫情衝擊的五大產業。

經部紓困企業 匡列160億元

經濟部初步匡列160億元「度難關、拚經濟」的特別預算方案，以紓困振興受疫情衝擊產業；其中，100億元作為信保基金專款，提供千億融資額度，25億元作為貸款利息補貼。

防疫照顧給薪 擬給租稅優惠

行政院將針對新冠肺炎研擬特別條例，並要求各部會盤點相關政策。財政部官員昨（13）日表示，預計將建議祭出租稅優惠，以鼓勵企業在員工申請防疫照顧假期間給薪，方向上，雇主這段期間的給薪支出，將可加倍列為費用，達到減稅效果，提高雇主意願。

國旅補助 將砸25億元

新冠肺炎疫情重創觀光業，不只國人不敢出國、外籍旅客暫時不來，連國民旅遊人數也都大幅減少，為提振觀光業和刺激經濟，交通部觀光局規劃下半年砸25億元，推出一波國旅補助方案，並爭取納入特別預算案之列。

防疫照顧假給薪 雇主支出擬加倍減稅

行政院將研擬新冠肺炎防疫紓困特別條例，各部會也盤點相關政策。財政部官員昨天表示，依現行法規即可延期或分期繳稅，防疫物資可免關稅及進口單一窗口，企業虧損不用繳稅且可後十年抵減，各公股銀行也以自有資源各自提出紓困措施。針對員工申請防疫照顧假，研議雇主支出可加倍減稅，待行政院討論決定是否列入特別條例。

600億紓困三大產業 規劃20億振興抵用券

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊遍及各產業，行政院長蘇貞昌昨天表示，將研擬訂定「應變及紓困特別條例」草案，下周院會提出，特別預算初步匡列上限六百億元，首波針對三大產業紓困，並將在疫情結束後推出「振興抵用券」；另外，口罩禁止出口及政府徵用政策同步延長到四月底。

國發會盤點 疫情衝擊台灣5大產業

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊國內經濟，國發會昨天盤點出台灣五大受衝擊產業，除了觀光與零售外，電子零組件、汽車零組件、石化業、機械設備業皆會受影響。

中彰投結盟自救 推區域旅遊

因應觀光前景不佳及新冠肺炎（武漢肺炎）影響，南投縣大日月潭觀光產業發展協會昨與台中市旅遊協會、彰化縣旅遊產業協會，成立中彰投區域聯盟，結合彼此觀光資源，開發「區域旅遊」，希望為市場注入活水度過寒冬。

旅客數減半 桃機5廠商撤櫃

受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，桃園機場十二日入出境旅客減少到只有五萬七千多人次，與去年同期相較少了一半，導致機場免稅店及餐飲、禮品業者的營收連帶下降，目前已經有五家廠商認賠撤櫃，若疫情沒改善，恐引發更大的撤櫃潮。

國旅團客補助「將是史上最優惠」最快9月上路

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊國內觀光業及藝文產業，交通部的紓困振興方案中，跟一般民眾有關的為國旅補助，交通部觀光局長周永暉說，國旅補助不排除九月上路，以實施三個月為目標，其中團客補助優惠，「將是最大優惠的一次」。

熱門新聞

華航抗疫 16日起實施主管減薪10%

政院拍板！降低新冠肺炎衝擊 蘇揆裁示匡列600億特別預算紓困

抗疫發振興抵用券 經濟部：將以COUPON券方式辦理

「倒楣都我們！」新冠肺炎和罷工哪個累？旅遊業答案一面倒

影／政府擬發「夜市商圈餐廳抵用券」 預算規模上看20億

鴻海：路透社對中國廠區復工狀況報導 並非事實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。