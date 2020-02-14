600億紓困三大產業 規劃20億振興抵用券

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊遍及各產業，行政院長蘇貞昌昨天表示，將研擬訂定「應變及紓困特別條例」草案，下周院會提出，特別預算初步匡列上限六百億元，首波針對三大產業紓困，並將在疫情結束後推出「振興抵用券」；另外，口罩禁止出口及政府徵用政策同步延長到四月底。

抵用券適用夜市、商圈、餐廳

依經濟部原規畫，內需型產業紓困措施包括疫情結束後推出廿億元「振興抵用券」，適用產業對象包括夜市、商圈、餐廳等。但經濟部次長王美花表示，紓困特別預算匡列六百億元，但部會提報的預算已超過總額，後續行政院將召開會議確認分配款項，才能確定抵用券總額度。

行政院會昨拍板經濟內需型產業、農業、交通相關產業的紓困與振興方案，其中，交通部紓困方案共籌編約兩百億元，經濟部約一百六十億元，農委會約六十億元，合計約四百廿億元，這些都包含在六百億元特別預算。

士林夜市生意慘澹，業者認為抵用券不太有幫助，疫情快過去才是良方。 記者蘇健忠／攝影

行政院發言人Kolas Yotaka表示，特別預算由歷年累計歲計賸餘和主計總處籌措財源支應；超過六百億元部分或一年以上的需求，則由今年、明年公務預算或前瞻基礎建設預算支應。

蘇貞昌也要求各部會在提出相關紓困方案時，秉持「雨露均霑、立竿見影、固本強身、加速公建」等四大原則，各項紓困從寬辦理，訂定條件也一律從寬。

蘇揆並指示財政部特別督導、嚴格要求公股行庫切勿「雨天收傘」，此時更應該「雪中送炭」，讓業者有能力度過難關。

「消費者消費 政府幫你折價」

疫情結束後，規畫推出「振興抵用券」，王美花表示，抵用券是「消費者消費、政府幫你折價」的概念，要消費才有抵用，目的就是為了刺激更多的消費；等疫情緩和時，經濟部將會配合中央防疫指揮中心，適時推出抵用券，讓民眾多消費。

Kolas Yotaka強調，有關抵用券，是指能同時刺激住宿、運輸、餐旅業的「夜市、商圈、餐廳抵用券」，「絕對不是人人都有的消費券」，而是民眾要搭配和交通部陸續推出的國民旅遊方案使用，「夜市券就是一種例子」。