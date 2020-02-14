國旅補助 將砸25億元

新冠肺炎疫情重創觀光業，不只國人不敢出國、外籍旅客暫時不來，連國民旅遊人數也都大幅減少，為提振觀光業和刺激經濟，交通部觀光局規劃下半年砸25億元，推出一波國旅補助方案，並爭取納入特別預算案之列。

觀光局長周永暉昨（13）日預告，5月會擬出方案，「這次國旅補助方案，其中團客部分將會是歷年國旅補助最優惠的方案」。

周永暉表示，將於疫情緩和後在下半年推出國旅補助計畫，預計將以跨縣市方式辦理，如北北基一區，中彰投一區，南高屏一區，辦理時間為一季，包括國旅補助、補助地方政府提出觀光亮點活動和提升旅宿溫泉品牌與行銷，總經費共25億元，而鼓勵業者創新的經費則有4億元。