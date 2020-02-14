防疫照顧給薪 擬給租稅優惠

行政院將針對新冠肺炎研擬特別條例，並要求各部會盤點相關政策。財政部官員昨（13）日表示，預計將建議祭出租稅優惠，以鼓勵企業在員工申請防疫照顧假期間給薪，方向上，雇主這段期間的給薪支出，將可加倍列為費用，達到減稅效果，提高雇主意願。

不過官員也表示，這僅是財政部就權責範圍提出的建議，是否納入紓困條例中，仍待行政院討論。

現行所得稅法中，企業給付員工的薪資支出，只要該員工有受雇事實，就可在申報營利事業所得稅時，列報為薪資費用，自營利事業所得額中扣除。為鼓勵企業在員工申請防疫照顧假期間照常給薪，財政部擬祭出租稅優惠。

據初步規劃，財政部將參考現行「中小企業增僱員工薪資費用加成減除辦法」規定，鼓勵企業支薪給申請防疫照顧假中的員工，所增加的薪資成本可「加倍」列為費用。

也就是說，明年5月企業申報所得稅期間，若今年有提供員工防疫照顧假同時給薪，就可符合條件，加倍減除這段時間的薪資成本，達到減稅效果。財政部希望藉此鼓勵企業，增加企業給薪意願。

舉例來說，若財政部建議的減稅方案照案通過，在防疫照顧假期間，雇主共支付薪資5,000元給員工，明年申報營所稅時，企業在此部分就可列報1萬元費用。

官員表示，要施行這樣的租稅優惠，一定必須納入新冠肺炎特別條例。