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經部紓困企業 匡列160億元

經濟日報 / 記者林于蘅／台北報導

經濟部初步匡列160億元「度難關、拚經濟」的特別預算方案，以紓困振興受疫情衝擊產業；其中，100億元作為信保基金專款，提供千億融資額度，25億元作為貸款利息補貼。

針對貸款利息補貼，經濟部官員指出，初步規劃有三種方式。包括一、舊有貸款可申請展延期限，降低業者每期本金及利息的還款壓力，二、新增貸款利率補貼1.06%，限期一年，每家業者上限22萬元，三、提供租金、薪水等營運資金利率補貼1.095%，限期六個月，每家上限為5.5萬元。

官員說，經濟部會協助業者與銀行協商，在這段期間內，協調將舊有的資金貸款期限展延，例如原先預計三年內還完的款項可延長為六年，稀釋每期的利息壓力；疫情結束後，相關受到衝擊的產業若要振興投資，其新增貸款也可以獲得1.06%的利率補貼。

至於疫情期間，若企業在營運上遭遇租金、薪水等財務困難，須向銀行貸款時，經濟部也能提供中華郵政儲金二年期定存利率1.095%基準的利率補貼，為期六個月，以紓解業者的財務壓力。

至於信保基金100億元專款，經濟部官員預估，可創造1,000億融資保證額度。官員說，若這波疫情的產業振興方案能順利爭取到100億元的信保專款，就可以協助中小企業在疫情結束後擴大投資。

官員並指出，後續在子法中會明定可申請利息補貼的業者門檻，並非所有業者貸款都能享有。

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