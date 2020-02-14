國發會：疫情衝擊五大產業

國發會盤點，包括觀光、電子零組件、機械設備、石化、汽車零組件產業，是受新冠肺炎疫情衝擊的五大產業。

國發會昨（13）日赴行政院會報告「新冠肺炎對我國經濟之影響評估及因應對策」。國發會經濟發展處長吳明蕙在會後記者會指出，大陸疫情影響我國產業，除觀光旅遊、零售、餐飲業，也因電子零組件業的智慧型手機在大陸生產、銷售出現衝擊，影響部分中間財，如晶片、光學鏡頭等出口；而半導體、面板則因生產布局大部分在台灣，影響較小。

汽車零組件方面，吳明蕙指出，我國有些汽車零組件須自大陸進口，大陸復工延遲，將影響我國汽車零組件進口，但可找到替代來源彌補。

但石化業衝擊較大，因我國重要石化原料出口有九成仰賴大陸，諸如聚氯乙烯、聚乙烯等，因大陸內部需求減少，就會衝擊石化原料出口。機械設備業也是如此，但隨著生產基地外移，會產生轉單效應。

吳明蕙表示，疫情對我國經濟成長的負面影響有兩大部分，第一為民間消費，影響的主要是休閒文化，如電影院、看展等，且對餐飲、交通運輸也會影響，不過國內疫情現在受到控制，因此影響較SARS時期輕微許多。

第二，要留意大陸產生的外溢效益；首先是各國觀光客減少會影響我國旅遊收入，其次是大陸城市封閉式管理帶來恐慌，影響消費與投資信心，衍生對我國出口影響；最後，大陸可能缺工、缺料，導致供應鏈與物流中斷，影響我國銷售，也影響許多中間財出口。

主計總處日前評估，本次疫情帶來的衝擊不若SARS時期那麼大。