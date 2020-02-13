「倒楣都我們！」新冠肺炎和罷工哪個累？旅遊業答案一面倒

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情衝擊觀光旅遊業，行政院也準備端出振興方案來為業者紓困。去年以來，從華航機師罷工、長榮空服罷工到遠航停飛等等事件，屢屢波及旅遊業，如今又碰到攸關生命安全的肺炎疫情，讓業者苦不堪言。而對他們來說，到底哪件事最棘手呢？

臉書粉絲專頁「靠北旅遊業」上，有網友出了個問題：「武漢肺炎跟長榮空服罷工，覺得哪個事件比較累？」引發熱烈討論，而答案幾乎是一面倒。

「武漢病毒！罷工還有其他家航空可搭」、「武漢肺炎，永遠不知醒來又有那條線要停飛」、「武漢肺炎，因為沒有替代方案」、「武漢肺炎累，因為看不到盡頭」、「武漢肺炎，因為整個旅遊市場衰退」、「當然是武漢病毒，罷工的話，導遊第一線人員，不用擔心被客人傳染啊！」。另有人表示，如果都是20天的話，罷工比較累。

還有網友列出過去事件的排行，把武漢肺炎排在第一位，遠東、復興航空倒閉和颱風天都排在長榮罷工之前。也有機場接送業者表示，罷工影響不大，「武漢肺炎，慘慘慘啊！」

不過另一種答案也有不少人附和，、「客人打電話來最累」、「聽客人說故事最累」、「只要客人不靠杯，都不會累啦！有時候光殺個100，每天早、午、晚問候就夠你累了」，認為讓他們累的不是事件，而是人，也有網友無奈的說：「一樣累，倒楣都是旅遊業。」