疫情增溫 百貨業慘 頻傳裁員

武漢肺炎疫情增溫之際，微風傳出裁減三成人力，微風昨（12）日表示，依例年度進行內部人力組織調整，集團及新事業體持續拓展，持續招募更專業、專精的人才，但對於是否裁減人力三成，不願正面回應。

微風裁減人力的原因是什麼？有百貨人士分析，顯示這反應微風在2018和2019年的投資不佳，加上微風以信義區來說，業種多是低毛利的精品和餐飲，當日本與中國大陸精品崩盤時，一定會連帶受影響。

今年年初微風集團舉辦尾牙，微風董事長廖鎮漢當時表示，今年要挑戰310億元，目前十家店，今年以調整體質為主，不會開新店；今年年終以2.5個月起跳，最高達七個月，發完年終獎金後，就宣布要裁減三成人力，讓外界頗為驚訝。

廖鎮漢在信義區一口氣就開出三家百貨，但全部採取租賃方式，且信義區租金高昂，該百貨人士即表示，只要開門營業一天，就得撒錢一天，如果業績沒持續往上衝，會經營得很辛苦。

廖鎮漢當時尾牙時也提到，去年1月開出微風南山，同事們在短時間內完成這座「零售2.0」賣場，可謂創舉，無論是微風餐飲占比達45%，居全台百貨之冠，對南山的目標，「我對服務業永遠是打80分，因為有進步的空間」，南山開幕第一天就是調整的開始，只是餐飲毛利低，加上疫情大家少出門，如何調整也是挑戰之一。

新光三越表示，目前人力狀況一切正常，百貨人士則表示，新光三越的汰換率低於一成。

遠百提到，人力經過「數位轉型」後都已效率增加，所以沒有汰換人力的想法；SOGO也表示人力都正常，沒有汰換率的問題。