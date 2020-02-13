航空業裁減人力成本…不得不為

經濟日報 / 記者黃文奇黃淑惠／台北報導

亞洲航空業在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐下無一倖免，業界認為，面對尚未明朗的疫情，華航長榮航鼓勵休假甚至減薪，恐都是必要舉措。

疫情讓原本繁忙的兩岸三地航線急凍，自國泰航空開出第一槍無薪假後，香港航空除了放無薪假，更宣布裁員400人，另外還有海南、東方、韓亞等航空公司都祭出無薪假措施。

華航、長榮航迄今則是小心的走每一步，但苦撐是必然的。

華航的人力成本雖然高於長榮、星宇，但近期華航高層多次討論，都希望能試著以撐待變，不願意傷及員工的工作權益，最終實在沒辦法，才會砍高階員工薪水。

然而，不管是華航、長榮還是星宇，面臨含金量很高的兩岸及港澳航線幾乎已經全面停擺後，未來恐怕還得持續祭出相應的措施。說句更直白，不「減班、減人、減薪」，就等著「被退出市場」。

降低飛時不是航空公司所願，新冠肺炎疫情侵擾，讓大環境更形嚴峻，華航目前仍堅持不放無薪假，但全面進行人力盤點，已經是不可逆的事實，新班表的人力調整勢在必行。

華航客運市場面臨的壓力太多，不只是含金航線停擺，繼義大利暫時停飛後，又有菲律賓也禁止台灣旅客入境，這樣一波波的變化球，華航各部門已經全體總動員，一起想法子共度難關。

不過航空業也無須太悲觀，疫情過後，隨著將要爆量的客運、貨運市場，應該都會讓從業人員忙不過來。換言之，現在若不休假，幾個月後恐怕會忙到沒得休。

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