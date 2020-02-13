連鎖加盟業績 本月恐掉三成

台灣連鎖暨加盟協會昨（12）日舉辦「流通經營者聯誼餐會新春團拜」，理事長賴淑芬表示，疫情期間，2月連鎖加盟店的人潮和業績皆減少二成至三成，客人消費周期也拉長，預期3月可逐漸回溫，期望4月恢復正常。

昨日協會舉辦會員與理監事新春團拜，以及新會員企業介紹與授證，賴淑芬指出，雖然有很多社團與大型活動都紛紛取消，但她個人認為，因會員都是經營連鎖通路，即使遇到新冠疫情，第一線員工仍要投入工作；身為企業領導人，也應在正常節奏之下經營，所以如期召開新春團拜，而協會在3月有大型活動，不過仍會看疫情狀況考量是否延期，但不會取消。

她指出，目前疫情狀況，使連鎖加盟的進店人潮減少兩至三成，且2月春酒活動大部分都取消，如此客人的消費周期就會拉長，因為活動變少，消費活躍度也因此降低。

今年零售狀況，她認為，2和3月會比較悲觀，因為2月業績普遍受到來客數減少的影響，業績會差二至三成，3月還不太明朗，不過連鎖業通路要生存，沒有悲觀的權利，3月消費氣氛有機會逐漸上來，希望4月能恢復正常。

相較於SARS，賴淑芬說，當年因為第一次面對這樣的狀況，沒有經驗，通路普遍業績掉了七八成，這次消費者不會太恐慌，較敢出門，通路也知道應對方式，甚至企業有電商可以補上業績，所以衰退幅度較當年小。

至於口罩方面，因政府要求餐飲業一定要帶口罩，但是口罩工廠全部被政府徵收，賴淑芬說，上周協會已向經濟部反應口罩數量不夠的問題。