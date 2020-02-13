疫情衝擊 經濟成長率下修

主計總處昨（12）日發布經濟預測，在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊下，主計總處一改原先預計上修的計畫，將2020年GDP成長率預測下修0.35個百分點至2.37％。其中，今年第1季GDP成長率從3.02%下修至僅剩1.8%，為近15季新低。

主計長朱澤民坦言，在沒有疫情的情況下，原本是預計要上修今年的經濟成長率，如今反而下修了經濟成長率，意味著本次疫情對台灣總體經濟的衝擊，將遠高於0.35個百分點。

此外，本次下調是根據SARS期間的狀況假設「疫情維持三個月」的情境來預測。

朱澤民說，根據2003年委託台經院研究SARS對經濟影響報告指出，在疫情維持三個月的狀況下，全年經濟成長率將減少0.57個百分點；但他認為，這次新冠肺炎在台灣的狀況及「電商宅經濟」的加持，評估不會比SARS期間嚴重，合計影響0.35至0.5個百分點。 圖／經濟日報提供

整體而言，除了政府支出之外，GDP的輸出、消費及投資各部門均同步下修。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說，國際間疫情衝擊製造業供應鏈的運作，使全年輸出及輸入成長率均下修，商品服務輸出方面，不僅全年下修0.96個百分點，在第1季就大幅下修了2.81個百分點，第2季也持續下修1.03個百分點。

消費方面，SARS期間重創民間消費，2003年第2季為首度民間消費負成長。朱澤民說，今年第1季民間消費預估僅成長0.75%，已大幅下修1.44個百分點；但這次的疫情與當年不同，多項指標均顯示民間消費仍有支撐力道。

朱澤民說，不僅國內確診案例受到控制，電子商務快速擴展，B2C銷售金額持續增加，餐飲業也受惠外送平台業務蓬勃發展，股市表現也仍穩定，與當年SARS期間有顯著差異；再加上大陸台商因疫情仍留在國內，其財富效果也能支撐民間消費。

雖然全年民間消費僅僅下修了0.44個百分點，但是蔡鈺泰指出，第1季大幅下修1.44個百分點，第2季也下修0.38個百分點，顯示在今年上半年的民間消費，確實有受到疫情一定程度的衝擊。

至於投資部分，主計總處認為相對不受疫情影響，今年仍上調超過640億元的成長規模，不過，因去年第4季投資超乎預期，墊高基期，以致成長率仍然下修。