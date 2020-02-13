新冠肺炎疫情影響供應鏈…三種劇情

主計總處昨（12）日表示，新冠肺炎疫情衝擊中國大陸經濟，外溢效應將使台灣輸出表現受挫，但須留意我國業者在供應鏈的位置，部分產品若有競爭關係，則可能有轉單效應。

主計總處主計長朱澤民指出，在SARS期間，大陸的GDP占全球比重只有4.3%，時至今日已經擴大四倍、達到16.3%，因此，大陸經濟受到疫情的影響，勢必也會更緊密牽動各國的經濟動態。

朱澤民分析，疫情對消費、輸出影響最嚴峻；當疫情拖累大陸消費，對我們的商品需求減少，使我國損失大量中間財，影響台灣對大陸的商品出口表現。

朱澤民說明，輸出部分必須分析我國產業在大陸供應鏈結構的位置，如果我們的業者是他們製造業供應鏈的下游，一旦大陸不能提供上游貨品給我們，我們可以轉向與其他國家購買，尋找替代來源，這部分影響會比較少。

但是，如果我國的業者是大陸供應鏈的上游端，一旦大陸需求減少，我們的貨品無法銷出，則對出口影響較大。

不過，朱澤民也指出，如果我們與大陸業者在製造業供應鏈是處於競爭關係，這部分就可能有轉單效應。