疫情延燒 工研院促強化智造力

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，隨著中國四大直轄市（北京、上海、廣州、重慶）相繼宣布封閉式管理，疫情發展速度超乎預期，工研院產科國際所分別對企業及政府提出中長期布局建言。企業部分，宜加速海外布局，並加強智慧製造投資力度，強化產業優勢。

綜合而言，生產據點愈集中在中國大陸、以及目標市場愈以中國為主之產業，所受疫情缺料、缺工、訂單減少的影響愈大。從台灣整體製造業的結構來看，產業組成以半導體、顯示器、機械、石化、鋼鐵與金屬製品為大宗，占產值近九成，多數以台灣為主要生產基地，且終端組裝產品銷售以歐美市場和台灣內銷為大宗。

若疫情持續延燒，且封城或封閉式管理城市增加，缺料、缺工的時序延長，倉儲、運輸、零售的困難可能大幅衝擊中國大陸的生產和內需市場。

新冠肺炎疫情擴散，工研院產科國際所動員近30名產業分析師，針對台灣半導體、面板、網路通訊、手機組裝、電路板、光學鏡頭、LED、被動元件等17項產業，從產業發展現況、兩岸分工模式等面向，提出疫情影響與因應見解。

產科國際所針對疫情，對台灣產業風險依台商生產地理位置以及目標市場地點而有不同，以四個面向分析。其中，台灣製造、行銷全球：如半導體、顯示面板等。假設大部分工廠如期開工，疫情在可控制範圍內，但因台灣生產比重大，在生產調控及備料庫存下，影響程度較小，甚或有轉單效益。

借力中國、行銷全球：如網通產品、手機組裝、電路板等。若因中國大陸產能大，受疫情影響難以順利調控，出現人力與物料的短缺現象，進而導致減產，將衝擊上半年營收表現。

台灣製造、行銷中國：如光學鏡頭、發光二極體、工具機等。產業雖受疫情影響延後開工，但台灣生產比重大，在生產調控及備料庫存下，影響程度較小。

借力中國、在地行銷：則以網路通訊、鏡頭模組、手機組裝、產業機械、太陽能電池與模組等為代表。