疫情延燒 工研院促強化智造力

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹報導

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，隨著中國四大直轄市（北京、上海、廣州、重慶）相繼宣布封閉式管理，疫情發展速度超乎預期，工研院產科國際所分別對企業及政府提出中長期布局建言。企業部分，宜加速海外布局，並加強智慧製造投資力度，強化產業優勢。

綜合而言，生產據點愈集中在中國大陸、以及目標市場愈以中國為主之產業，所受疫情缺料、缺工、訂單減少的影響愈大。從台灣整體製造業的結構來看，產業組成以半導體、顯示器、機械、石化、鋼鐵與金屬製品為大宗，占產值近九成，多數以台灣為主要生產基地，且終端組裝產品銷售以歐美市場和台灣內銷為大宗。

若疫情持續延燒，且封城或封閉式管理城市增加，缺料、缺工的時序延長，倉儲、運輸、零售的困難可能大幅衝擊中國大陸的生產和內需市場。

新冠肺炎疫情擴散，工研院產科國際所動員近30名產業分析師，針對台灣半導體、面板、網路通訊、手機組裝、電路板、光學鏡頭、LED、被動元件等17項產業，從產業發展現況、兩岸分工模式等面向，提出疫情影響與因應見解。

產科國際所針對疫情，對台灣產業風險依台商生產地理位置以及目標市場地點而有不同，以四個面向分析。其中，台灣製造、行銷全球：如半導體、顯示面板等。假設大部分工廠如期開工，疫情在可控制範圍內，但因台灣生產比重大，在生產調控及備料庫存下，影響程度較小，甚或有轉單效益。

借力中國、行銷全球：如網通產品、手機組裝、電路板等。若因中國大陸產能大，受疫情影響難以順利調控，出現人力與物料的短缺現象，進而導致減產，將衝擊上半年營收表現。

台灣製造、行銷中國：如光學鏡頭、發光二極體、工具機等。產業雖受疫情影響延後開工，但台灣生產比重大，在生產調控及備料庫存下，影響程度較小。

借力中國、在地行銷：則以網路通訊、鏡頭模組、手機組裝、產業機械、太陽能電池與模組等為代表。

疫情 光學鏡頭
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

憂武漢肺炎大咖紛退出 全球行動通訊大會恐取消

新冠肺炎防疫 陳其邁透露台灣超前部署秘辛

台灣74年前也封城！1萬人被隔離挨餓等死 他嘆：陸防疫方式0進步

新冠肺炎影響：估中國大陸首季GDP成長降至2% ~ 4.5%

相關新聞

政府刺激消費 要發振興抵用券

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對國內產業造成重大衝擊，行政院發言人Kolas昨（12）日表示，為刺激消費挽救經濟，經濟部將大規模發放振興抵用券，規模將逾百億元。

疫情衝擊 經濟成長率下修

主計總處昨（12）日發布經濟預測，在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊下，主計總處一改原先預計上修的計畫，將2020年GDP成長率預測下修0.35個百分點至2.37％。其中，今年第1季GDP成長率從3.02%下修至僅剩1.8%，為近15季新低。

疫情延燒 工研院促強化智造力

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，隨著中國四大直轄市（北京、上海、廣州、重慶）相繼宣布封閉式管理，疫情發展速度超乎預期，工研院產科國際所分別對企業及政府提出中長期布局建言。企業部分，宜加速海外布局，並加強智慧製造投資力度，強化產業優勢。

華航抗疫 規劃主管減薪

新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊全球航空業，航空雙雄華航、長榮航已謹慎調整運力、鼓勵員工休假。中華航空傳出將以「三階段措施」因應，除鼓勵員工休假，也規劃主管減薪、擴大布局空（貨）運市場。華航昨（12）日回應「今（13）日將公告相關執行細節」。

新冠肺炎疫情影響供應鏈…三種劇情

主計總處昨（12）日表示，新冠肺炎疫情衝擊中國大陸經濟，外溢效應將使台灣輸出表現受挫，但須留意我國業者在供應鏈的位置，部分產品若有競爭關係，則可能有轉單效應。

連鎖加盟業績 本月恐掉三成

台灣連鎖暨加盟協會昨（12）日舉辦「流通經營者聯誼餐會新春團拜」，理事長賴淑芬表示，疫情期間，2月連鎖加盟店的人潮和業績皆減少二成至三成，客人消費周期也拉長，預期3月可逐漸回溫，期望4月恢復正常。

航空業裁減人力成本…不得不為

亞洲航空業在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐下無一倖免，業界認為，面對尚未明朗的疫情，華航、長榮航鼓勵休假甚至減薪，恐都是必要舉措。

疫情增溫 百貨業慘 頻傳裁員

武漢肺炎疫情增溫之際，微風傳出裁減三成人力，微風昨（12）日表示，依例年度進行內部人力組織調整，集團及新事業體持續拓展，持續招募更專業、專精的人才，但對於是否裁減人力三成，不願正面回應。

公股銀挺政策 推紓困專案

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，部分產業受衝擊出現無薪假、裁員風潮；土地銀行、合作金庫、台灣銀行、兆豐銀、華銀、一銀、彰銀及台企銀等公股行庫配合行政院政策，推紓困措施，鎖定中小與微型企業，以低利、拉長天期、線上申辦、快速撥款為四大要素，部分銀行還有個人信貸紓困方案，以幫助受疫情衝擊的企業、個人度過難關。

疫情衝擊 商總盼工資、電價凍漲

全國商業總會理事長賴正鎰昨（12）日表示，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重衝擊台灣旅遊、航空、餐飲、住宿等觀光旅遊及多數服務業，中小企業本身資金不多，因此希望政府可以盡快提出紓困措施幫助企業度過難關。除希望基本工資與電價都不要調， 也盼連任的蔡總統在未來四年能帶領台灣經濟繼續成長，尤其是在能源問題、一例一休、法規鬆綁等議題與政策方面，都能妥善處理。

疫情衝擊大陸經濟 主計總處：競爭產品可望獲轉單

主計總處今（12）日表示，武漢肺炎疫情衝擊中國大陸經濟，外溢效應將使台灣輸出表現受挫，但須留意我國業者在供應鏈的位置，部...

對星、泰提升旅遊警示 觀光局公布解約、退費原則

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續發展，中央流行疫情指揮中心11日提升有關旅遊警示，包括新加坡提升為第二級警示（Alert）、...

熱門新聞

開百貨業第一槍！信義商圈業績狠掉7成 微風傳裁員3成

揚言「機師餐加料」遭免職 長榮郭芷嫣臉書吐露半年心聲

網傳將熄燈 Yahoo：台灣Yahoo拍賣正常營運

工程師疑似染新冠肺炎得意宣揚還趴趴走？ 仁寶：假消息

微風傳將資遣近三成人力 遠百第一個跳出來回應

中橡歐洲生技專利疑義 去年擬補提6.4億元權利金減損

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。