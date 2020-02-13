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信義商圈百貨業績掉7成 微風預計資遣百人

聯合報 / 記者江佩君蔡晉宇／台北報導
新冠肺炎疫情影響「人流」，微風集團率先拋出人事精簡令。 記者黃義書／攝影

新冠肺炎武漢肺炎疫情肆虐，最需要「人流」的百貨零售業頗受衝擊。微風集團率先拋出人事精簡令，預計大幅精簡人力，將有超過百名員工面臨資遣。微風是否會引發服務業放無薪假、裁員連鎖效應，值得關注。大型百貨業已想方設法找出路。

微風集團證實將「依例年度進行內部人力組織調整」，但強調「集團及新事業體持續拓展，持續招募專業人才。」微風職員指出，雖說每年都會組織調整，但調整幅度沒有今年這麼大。面對微風精簡人事，連鎖百貨集團包括新光三越、遠東百貨、SOGO都表示，目前人力正常，沒有精簡計畫。

今年一月七日的微風集團尾牙，當時微風集團董事長廖鎮漢才宣布全台十店業績超標達三百零五億，並宣示今年重點發展「微風生態圈」，沒想到僅隔一個多月風雲變色，國內正謹防新冠肺炎的擴張，微風也發出了裁減人力的震撼彈，頓時演變成一場「微風暴風圈」。

疫情造成民眾恐慌，出現瘋搶物資現象，為了避免增加群聚感染機會，民眾紛紛減少外出，讓每天開門營業的百貨頓時變「冷宮」，是全台百貨業都面臨到的危機。國內百貨最密集、觀光客源最多的一級戰區信義商圈受創嚴重，百貨業人士透露，以二月對比去年同期，信義商圈百貨業績衰退高達四成至七成，當中除了去年二月同期有春節商機因素外，主要仍是被疫情拖累。台北東區商圈也有四至五成的衰退。

微風選在此刻精簡人事，完全是因疫情而起嗎？微風近年來的快速展店，加上承受的巨額租金壓力，長期下來租金結構與能否獲利也是備受同業質疑的問題。百貨同業傳來這樣的聲音，「裁員是一個警訊」、「武漢肺炎帶來的只是雪上加霜」。

百貨業想方設法找出路。過往觀光客源占比最高的台北一○一購物中心，少了觀光客的外援，便想辦法增加內援。台北一○一購物中心營運長朱麗文表示，本周末起將針對一萬三千名的台北一○一大樓租戶，以及約八萬名的活躍會員推出專屬優惠。減少的客流從最接近自己的潛在消費者、主顧客挖掘。另外，擁有超過百萬App會員的新光三越，目前正計畫推出App宅配功能新服務，預計近期就會正式推出。

長期關心勞權議題的民眾黨立委賴香伶呼籲政府要盡可能保障勞工工作權；並啟動調查，盤點哪些產業別的勞工需要協助。

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