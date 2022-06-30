中市：學校暑期活動 需提防疫計畫及家長同意書
暑假即將開始，台中市教育局今天表示，若學校及家長有舉辦暑期活動需求，可由學校研擬防疫計畫書，並出具家長同意書，報教育局備查後即可執行。
台中市政府下午召開線上防疫記者會，副市長令狐榮達在會中公布，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）5639例本土個案，較上週四下降近2成，台中疫情正從高原期緩降。
明天各級學校即將進入暑假，台中市教育局主秘郭明洲說明台中市校園暑期活動防疫指引，他表示，國小往年暑假7月起會舉辦如身心障礙學生暑期育樂營、課後照顧班、學習輔助、夏日樂學或各類型學生團隊活動訓練，時間可能是半天或整天。
郭明洲指出，如果學校及家長有舉辦暑期活動需求，可由學校研擬防疫計畫書，並出具家長同意書，報教育局備查後即可執行。
郭明洲呼籲家長與學生們，明天開始放暑假，考量疫情，應落實勤洗手、戴口罩等防疫措施，盡量避免前往人潮群聚處，也不要涉足危險場域，祝福大家有個安全愉快的夏天。
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