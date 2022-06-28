迎暑假 基隆將開放校園、宜蘭公告活動防疫指引

基隆市政府今天表示，市立高級中等以下學校校園場地從7月1日暑假起，將依相關規定開放。宜蘭縣則公告校園暑期教學活動防疫指引，盼學童能快樂、平安過暑假。

基隆市政府下午發布新聞稿指出，基隆市自7月1日暑假起，校園場地依「基隆市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法」恢復開放，室內空間供登記借或租用，戶外操場則依學校場地開放時間，供社區民眾運動。

至於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關防疫措施，請民眾依中央流行疫情指揮中心規定辦理，基隆市長林右昌也籲請民眾進出校園戴好口罩、勤洗手，健康防疫兼顧。

此外，宜蘭縣政府教育處表示，再過3天就是暑假，為維護校園安全，今天公告「宜蘭縣校園暑期教學活動防疫指引」，包含各校如規劃辦理跨縣市戶外教育、校外教學或暑期育樂營隊，應配合指揮中心校園防疫管理指引規範辦理。

暑假期間各校依原定期程辦理課程或活動，應先取得家長同意，避免在校脫口罩、用餐落實各項防疫措施，參加人員也要在出發前做好自主健康管理，並維持良好衛生習慣。

宜蘭縣長林姿妙指出，請各校於7月1日至8月31日暑假期間，遵守活動防疫指引規定，以維護校園安全，讓縣內學童度過平安、快樂的暑假。