台中市國高中返校期末考？ 副市長：尊重校方決定

台中市今新增7820確診案例。副市長黃國榮在疫情線上記者會表示，雖有專家學者預估中部將從疫情高原期緩降，但從確診數來看，目前仍屬高原期，防疫仍不能放鬆。

對於高中要求學生返校期末考一事，他表示，無論升大學的繁星或學測，對學生都影響重大，因此給予學校裁量空間，並要求慎重處理。但無論是實體上課、考試或打疫苗，市府都要求學校做好防疫，也相信學校一定是經過慎重考量，且和老師、家長商量後才決定；是否返校期末考，會尊重學校決定。

對於台中一中學生質疑萬一回校染疫，有校方行政人員提到「不會啦，染疫後有暑假可以好好休養」，黃國榮說，會要求學校查明，並提醒行政人員和老師必須謹言慎行。

黃國榮也說，台中市還有14%、約40萬人尚未接種第三劑，以及國高中接種人數第一劑到第三劑人數遞減，接種第二劑的學生又比接種第一劑的少了1萬5千人，且有意願打第三劑的更少了。因疫苗接種數和防疫力成正比，因此十分不樂見此情況，並呼籲尚未接種第三劑的民眾、學生盡早接種。

他指出，統計台中市5至11歲兒童疫苗施打情形，接種BNT第一劑自5月26日至6月18日，累計施打11萬5036人；接種莫德納第一劑自5月11日至6月18日，累計施打3萬7281人。

統計5至11歲第一劑疫苗接種15萬2317人，第一劑疫苗涵蓋率78.51%，排名六都第3。昨天並在校園開設兒童疫苗快打站，替符合資格的孩童接種第二劑莫德納疫苗，今天中午結束，總計接種9718名學生。