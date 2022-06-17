新北學校6月20日起99%恢復實體課程

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情減緩，新北巿340所公私立高國中小，下週（20日）起335校恢復實體課程，比例達99%，僅5校因師生確診仍採線上教學。

教育局今天發布新聞稿表示，新北巿340所公私立高國中小，20日到24日共335校恢復實體課程，比例達99%，少數學校考量仍有師生確診產生排課及學生照顧問題，採居家線上學習。

教育局表示，6月底前每週召開全巿教育防疫會議，提供學校高低風險判斷最新疫情資訊，彈性授權學校經校內防疫會議通過調整授課模式。