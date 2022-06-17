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遭疑靠關係助黑心快篩取得EUA 「邵博士」負責人回應了

北市學生7月1日起可跨縣市畢旅 校慶體育競賽都放寬

中央社／ 台北17日電

台北市教育局宣布，7月1日起調整校園防疫措施，開放跨校、跨縣市活動如畢業旅行、隔宿露營、校慶及體育競賽，家長可入場觀賽，校園場地借用規則也放寬。

台北市教育局宣布，各學校7月1日起調整防疫措施，開放跨校及跨縣市活動、校慶及體育競賽，家長可入場與觀賽。

教育局指出，校外教學、畢業旅行、隔宿露營等可跨縣市辦理，學生須打滿3劑疫苗或提供2日內快篩陰性證明；國小階段維持在北市境內校外教學，學生須完成1劑疫苗或提供2日內快篩陰性證明。

校外活動期間如有學生快篩陽或確診，確診個案由家長自行接回或就醫，同寢學生進行快篩，如快篩陰繼續行程，快篩陽比照確診個案辦理，其餘同學繼續行程。

校慶方面，開放各級學校辦理大型活動，並開放打滿3劑疫苗之校外人士入校，或提供2日內快篩陰性證明，開放飲食，但禁止共飲共食。

實體活動方面所有參與活動人員均須打滿3劑疫苗，國小學生須完成1劑疫苗，無則提供2日內快篩陰性證明，需全程戴口罩、用餐使用隔板等；室內開啟空調設備時，前後窗戶應留15公分開口以利通風。

校內活動過程中如有師生快篩陽性或確診，則比照學校班級停課模式暫停實體活動3天，並依退費規定辦理退費。

體育賽事則開放家長進場觀賽，進場人員須打滿3劑疫苗，國小學生須完成1劑疫苗，或提供2日內快篩陰性證明；落實體溫量測、單一出入口及團進團出規定。

校園場地借用規則也放寬，7月1日至17日國小校園室外場地週末開放，開放時間同步開放兒童遊具設施及運動設施，室內場地維持不開放；國高中職校園室外場地開放，室內場地於週末開放。

另外，8月1日開放辦理暑期泳訓班，參加的國高中學生須打滿3劑疫苗，國小學生須完成1劑疫苗，無則提供2日內快篩陰性證明。各場次招生資訊另案公布。

教育局表示，隨著校園疫苗覆蓋率提升，調整校園相關防疫措施，希望北市學生仍能有充實的暑假生活。

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