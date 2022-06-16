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不斷更新／暑假提前報到 4縣市宣布停實體課到6月底

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不斷更新／暑假提前報到！ 中南部已四縣市宣布停實體課到月底

聯合新聞網／ 綜合整理
受疫情影響，中南部數個縣市宣布延長學校遠距教學。聯合報系資料照片／記者鄭惠仁攝影
受疫情影響，中南部數個縣市宣布延長學校遠距教學。聯合報系資料照片／記者鄭惠仁攝影

中南部疫情仍延燒，學生暑假提前報到！目前有幾個中南部縣市宣布高中以下各級學校，繼續暫停實體授課改採線上教學，整理如下：

台中市（停實體課到暑假）：

高中以下學校「停課不停學」措施將再延長至6月30日，公幼暫停實體課程，私幼開放與家長協商後自行決定停課與否。

彰化縣（停實體課到暑假）：

高級中等以下學校（含國小附設幼兒園、鄉鎮市幼兒園），6月20日到6月30日暫停實體課程，改採遠距線上教學，也就是延到暑假，不再實體上課。

南投縣（停實體課到暑假）：

高中以下各級學校學生自6月20日起至6月30日止，繼續暫停實體授課改採線上教學，等同宣告暑假提前到來。

雲林縣：6月13日至17日維持線上遠距上課。

嘉義縣：6月13日至17日維持線上遠距上課。

台南市：高中以下學校20日到24日仍維持遠距，但因為很多學校都將舉辦畢業典禮及期末考試，開放學生返校參加，但家長只能線上參加畢典。之後台南是否遠距教學到暑假，市府會再依家長和專家意見評估。

高雄市（停實體課到暑假）：

高中以下學校、公立幼兒園及補習班，延長居家遠距教學至6月30日，暫停實體教學，採線上教學。

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