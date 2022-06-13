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苗縣恢復實體上課 家長送小孩上學忐忑不安

中央社／ 苗栗13日電
苗栗縣高中以下學校線上課程3週後，13日恢復實體上課，上午7時許，就有許多小朋友陸續到學校。中央社／民眾提供
苗栗縣高中以下學校線上課程3週後，13日恢復實體上課，上午7時許，就有許多小朋友陸續到學校。中央社／民眾提供

苗栗縣高中以下學校線上課程3週後，今天恢復實體上課，但5歲以下幼童和部分學生仍未接種疫苗，家長無奈表示，為了生活同時兼顧學習狀況也是沒辦法，幼兒園則是加強防疫措施。

苗栗縣高中、國中小和幼兒園開始恢復實體課程，上午7時許，就有許多家長帶著小朋友到學校，每個學童都背著沉甸甸的書包，因為還要帶來累積3週的線上課程作業。

幼兒園學生更攜帶睡袋到校，但5歲以下學童尚未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，家長擔心又無奈表示，為了陪伴小朋友在家進行線上課程，能請的假都請完了，「還是要上班不能一直請假」，只能提醒小朋友在學校也是要做好自身防疫措施。

苗栗市文華國小附設幼兒園主任何逸玲表示，為了讓家長安心，校方和幼兒園也加強防疫工作，包括重新調整學童位置，盡量保持安全社交距離和固定座位，同時要求老師不混班，在固定班級上課，學童除了喝水、刷牙、吃飯外，都要全程戴上口罩、並不定時段進行酒精消毒。

恢復實體上課，讓學童回到學校，許多家長心裡都忐忑不安，但為了兼顧生活和學業，還是不得不為之，只希望疫情早日過去，讓大家盡快恢復日常生活。

新冠肺炎 COVID-19

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