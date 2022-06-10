桃園各校將恢復實體上課 1人染疫全班採遠距3天

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市各級學校將從6月13日開始恢復實體上課，新版防疫指引包括師生1人染疫、全班停止實體課3天，期滿後要快篩陰性才能恢復到校上課。

桃園市今天新增6081例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，桃園市各級學校將從6月13日開始恢復實體上課，將有新版的防疫指引，未來如果有師生染疫，採取1人染疫，全班停止實體課3天；其餘細節將會在市府網站公布。

桃園市政府教育局長林明裕補充說明，恢復實體課後的校園防疫指引部分，各級學校如果一班級有1人確診，該班自主應變3天，改採遠距教學，3天期滿後，要快篩陰性才能恢復到校。

林明裕表示，教職員工在校期間，除了飲水、用餐、游泳才可以暫時脫下口罩，運動、競技選手和裁判，在比賽期間可以脫下口罩，其餘時間都要全程戴口罩；學校的校外教學、畢業旅行、大型活動、校慶、園遊會、親子教育日和運動會等，希望能暫緩辦理。

林明裕說，國高中、國小及幼兒園的室內場地，原則上禁止外借，但也授權各校自行評估租借單位的防疫措施，審查後決定是否借用，室外場地可以租借給民間單位、民眾運動使用。

林明裕也說，學校跨班、跨校的交流學習活動，要落實防疫措施；學校午餐要在用餐環境通風良好的地方，不併桌、不交談，並落實桌面整潔及消毒。

鄭文燦表示，明天上午8時至12時、下午1時至4時，將在全市25處社區接種站提供BNT疫苗接種，除了成人之外，5歲到11歲兒童也可以接種輝瑞兒童疫苗；60歲以上長者及50歲以上原住民，可搭乘免費愛心計程車往返，接種完成後可領取2劑快篩試劑、700元禮券及1包桃園好米。