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嘉義縣高中以下學校 13至17日續停實體課程

中央社／ 嘉義縣9日電

嘉義縣政府今晚宣布，因應COVID-19確診數持續攀升，全縣10歲以下幼童已有3700多人確診，基於防疫優先考量，6月13日至17日仍暫停實體課程，實施線上教學。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，縣府今天傍晚針對是否恢復實體課程一事，召開跨局處會議討論是否停止線上教學、恢復實體課程。

縣長翁章梁表示，縣內10歲以下學童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數持續攀升，採衛生局建議防疫優先，高中以下學校6月13日至17日仍暫停實體課程。

衛生局表示，嘉義縣6月7日至9日確診數分別是1557、1366及1405人，全縣10歲以下幼童已有3746人確診，依數據顯示，疫情還在持續攀升中，南部縣市整體確診數也在這幾天達到高點。

另外，學童最後一波施打疫苗6月4日才剛結束，產生抗體還需要時間，若在疫情高點恢復上課，交叉感染風險高，確診的班級又要停課。

衛生局表示，今年第一波疫情從北部都會區開始延燒，目前北部已趨緩，疫情呈現北降南升態勢，第二波疫情南部都會地區首當其衝，第三波疫情會落在鄉鎮型的農業縣，意即嘉義縣現正處於疫情高峰，相關發展態勢都與數據分析結果相符，因此不建議恢復實體課程。

新冠肺炎 COVID-19 嘉義

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