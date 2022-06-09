澎湖高中以下學校13日起恢復實體課程
澎湖縣政府今天宣布，13日起高中以下學校恢復實體課程，學生如果有必要可申請防疫假，在家線上學習。
澎湖縣政府發布新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，縣內各級學校5月23日起到6月10日暫停實體課程，經與各校與家長團體開會後，13日起恢復實體課程；各校恢復實體課程前，要再次清潔消毒校園環境。
澎縣府教育處表示，學校如果確診、快篩陽性或居家隔離數遽增，造成學校課務運作困難，可向縣府報備，調整授課方式。
澎縣府說，澎湖5到11歲兒童疫苗接種率已達81％，國高中職學生也大都完成2劑疫苗接種。
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