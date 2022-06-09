澎湖高中以下學校13日起恢復實體課程

隨著校園疫苗覆蓋率提升，陸續有地方校園宣布恢復實體課程，教育局也提醒，各校師生進行實體課程持續留意自我健康狀況，在校期間除用餐及飲水外，師生仍應全程配戴口罩，並儘量避免至人潮擁擠處群聚，以維護自身及家人健康。

2022-06-10 09:15