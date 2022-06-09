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基隆市國小與公立幼兒園6月13日起恢復實體課

中央社／ 基隆9日電

基隆市長林右昌今天表示，因基隆COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續收斂，基隆市各國小與公立幼兒園從13日起，恢復實體上課。

林右昌透過新聞稿表示，在今年疫情爆發初期，基隆市因為走在全國疫情最前線，當時死亡率相對其他疫情尚未發展的縣市顯得較突出，目前基隆市確診者死亡率為千分之1.37，已降至全國第9，僅比台北市略高，這樣狀況必須向市民說明，以免產生誤解。

他說，基隆市今天確診數983例，再次降至千例以下，疫情持續穩定收斂。由於孝忠及暖暖篩檢站，每天篩檢人數已降至10人左右，可完全由社區診所提供服務，因此從明天起，這兩處篩檢站解除任務退場。市民廣場篩檢暫時維持，視狀況再進一步評估。

市府表示，在體育競賽方面，基隆市內校際間體育競賽，若國高中生打滿3劑疫苗、國小學生打完1劑者可參加，其餘學生只要提供近2日快篩陰性證明後可參加。

至於，畢業典禮及戶外教育（含畢業旅行），基隆市日前已宣布自6月起，授權學校在防疫前提下自行規劃，仍將維持不變。校園及籃球場，將於暑假開放。

市府2日曾表示，因確診數持續下降，決定高中和國中6日起恢復實體上課。

新冠肺炎 COVID-19 林右昌

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