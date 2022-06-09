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金門縣國小13日起實體上課 幼兒園遠距到期末

中央社／ 金門縣9日電

金門縣政府今天宣布，全縣國小自13日起恢復實體課程，幼兒園因絕大多數幼兒都未接種疫苗，停止實體上課到學期結束；同時縣府會提供學校快篩試劑，採檢陰性才能入校。

縣府秘書長陳祥麟和衛生局長李錫鑫，下午接受媒體聯訪，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情指出，金門縣新增95名確診者，確診累計3035例。

有關全縣國小以下校園復停課情形，陳祥麟表示，國小自13日起恢復實體課程，如因特殊原因，例如確診、居隔或防疫假等，則可採遠距教學，並由學校規劃混成教學；縣府並會提供快篩試劑，供教職員、學生和保全採檢，陰性才能入校。

陳祥麟同時表示，如果1班有1人確診，當班停課3天，如果超過1人以上，達到1/3或是6班以上，就全校停課。

至於幼兒園部分，陳祥麟表示，考量絕大多數幼兒未接種疫苗，仍停止實體課程到期末，維持多元教學方式，但家長若有特殊需求，孩童仍可送到校。

李錫鑫則指出，統計到8日，5歲至11歲接種第1劑輝瑞兒童疫苗人數為3766人，接種率77.16%；衛生福利部金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用17床，尚有空床23床，醫療量能足。

縣府同時表示，高中職和國中學生疫苗追加劑（即第3劑）今天繼續在到校集中接種方式進行，提高學生疫苗覆蓋率及保護力。

新冠肺炎 COVID-19 金門 遠距教學

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