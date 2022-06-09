快訊

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

鏡頭前的「戰地共鳴」：專訪普立茲攝影獎得主

避免增加學生染疫風險 南投遠距教學再延長1週

中央社／ 南投9日電

台中市今天宣布，高中以下學校6月13至17日暫停實體課程，採線上遠距教學；南投縣府指出，為避免增加學生染疫風險，自6月13日至17日，高中以下學校也暫停實體課程。

南投縣政府發布新聞指出，考量到中部疫情仍然嚴峻，減少人員流動可避免增加學生校園染疫風險，縣內高中以下各級學校學生自6月13日至6月17日止，再延長暫停實體授課1週改採線上教學，減少人員流動。

縣府指出，私立幼兒園在加強防疫措施前提下，可自行決定是否比照辦理，如家長在線上教學期間確有在家照顧困難情形，學校可協助照顧安置，並提供到校學生午餐，讓家長能安心工作；至於未來是否會持續線上授課，仍會視疫情變化進行滾動調整。

縣府表示，學校畢業典禮改以視訊方式辦理為原則，不開放外賓參與，也請學校加強防疫措施，兼顧師生健康及安全。

台中市長盧秀燕在台中市議會接受媒體聯訪表示，中南部地區疫情正處高峰，台中市6月13日至17日，高中以下學校、公立幼兒園暫停實體課程，採線上遠距教學，後續是否恢復實體上課，將視疫情狀況滾動式檢討。

彰化縣長王惠美接受媒體聯訪時說，是否開放實體課程攸關學童健康，明天會把確診數字做通盤檢視，向大家公布是否跟進暫停實體課程。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

不斷更新／下周恢復到校上課？中部2縣市宣布遠距 10縣市改實體課程

台中暫停實體課程至6月17日 彰化考量多還未鬆口

彰化白色海豚屋重新開放 規畫西濱自行車道延伸塭仔港

單日確診數會破10萬？ 陳時中：差不多已到高點

相關新聞

不斷更新／彰化遠距教學再延1周 連3天破5千例確診不敢冒風險

隨著校園疫苗覆蓋率提升，陸續有地方校園宣布恢復實體課程，教育局也提醒，各校師生進行實體課程持續留意自我健康狀況，在校期間除用餐及飲水外，師生仍應全程配戴口罩，並儘量避免至人潮擁擠處群聚，以維護自身及家人健康。

彰化遠距教學再延1周 連3天破5千例確診不敢冒風險

由於彰化縣持續3天確診數都超過5000例，彰化縣長王惠美今天宣布，彰化高級中等以下學校（含國小附幼）改遠距教學模式授課再...

中南部5縣市 下周仍遠距教學

北台灣疫情似有趨緩，桃園市、新竹市、苗栗縣及基隆市、宜蘭縣昨天宣布，本月13日起恢復實體課程，至於疫情仍處高峰的中、南部...

疫情高峰 嘉縣高中以下學校遠距教學延長到17日

嘉義縣政府傍晚針對是否恢復實體課程，召開跨局處會議，會中教育和衛政單位各表述立場，經正反雙方論述及數據分析佐證，考量嘉縣...

疫情翻轉往下！桃園下周恢復實體上課 戶外教學仍暫停

桃園市長鄭文燦今天下午在防疫會後宣布，遠距教學實施到這周，下周起（13日）公私立高中、國中、國小、幼兒園恢復實體上課，不...

基隆+983 林右昌宣布小學下周一起實體上課、2篩檢站退場

基隆市今天確診數新增983例，市長林右昌宣布，小學與公立幼兒園從下周一起，恢復實體上課。另外，由於孝忠及暖暖篩檢站，每日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。