快訊

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

鏡頭前的「戰地共鳴」：專訪普立茲攝影獎得主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中遠距教學延1週 彰化6月10日公告、南投研議中

中央社／ 台中9日電
台中市長盧秀燕今早宣布，經與八大家長團體討論，為守護孩子健康第一，實體課程延至6月17日。聯合報系記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕今早宣布，經與八大家長團體討論，為守護孩子健康第一，實體課程延至6月17日。聯合報系記者林佩均／攝影

台中市政府今天宣布，高中以下學校、公立幼兒園6月13至17日暫停實體課程，採線上遠距教學。彰化縣政府明天宣布是否返校上課；南投縣政府則研議中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台中市長盧秀燕今天在台中市議會接受媒體聯訪表示，中南部地區疫情正處高峰，昨天台中市確診人數全國最多，疫情高峰時期特別需要保護孩子。

她宣布，台中市6月13日至17日，高中以下學校、公立幼兒園暫停實體課程，採線上遠距教學，高三、國三學生到畢業典禮前一天，後續是否恢復實體上課，將視疫情狀況，滾動式檢討。

盧秀燕說，台中市自5月23日起實施停課不停學後，孩子的確診人數比例下降，政策對孩子的保護力起效用，目前國、高中生才接種疫苗第3劑，國小至5歲孩子才接種第1劑，疫苗需要14天才發揮效力。

盧秀燕指出，和家長團體討論，因疫情仍處高峰，大部分家長支持停課不停學，少部分家長有照顧需求希望復學。因此，停課不停學期間，有照顧需求的家長仍可將孩子送到學校，學校提供午餐，過去3週平均有1.6萬名學生到校。

另外，彰化縣政府指出，高中以下學生13日是否需返校實體上課，10日公告；南投縣政府則尚在研議中。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／中部疫情高峰 盧秀燕宣布：遠距教學再延長至17日

台中學校停課是否再延一周？ 盧秀燕：預計明宣布

台中+11587！躍升全台第一 推估有1至2周高原期

陳柏惟酸「六都快篩誰貼市長貼紙」 他秀桃園快篩打臉

相關新聞

不斷更新／彰化遠距教學再延1周 連3天破5千例確診不敢冒風險

隨著校園疫苗覆蓋率提升，陸續有地方校園宣布恢復實體課程，教育局也提醒，各校師生進行實體課程持續留意自我健康狀況，在校期間除用餐及飲水外，師生仍應全程配戴口罩，並儘量避免至人潮擁擠處群聚，以維護自身及家人健康。

彰化遠距教學再延1周 連3天破5千例確診不敢冒風險

由於彰化縣持續3天確診數都超過5000例，彰化縣長王惠美今天宣布，彰化高級中等以下學校（含國小附幼）改遠距教學模式授課再...

中南部5縣市 下周仍遠距教學

北台灣疫情似有趨緩，桃園市、新竹市、苗栗縣及基隆市、宜蘭縣昨天宣布，本月13日起恢復實體課程，至於疫情仍處高峰的中、南部...

疫情高峰 嘉縣高中以下學校遠距教學延長到17日

嘉義縣政府傍晚針對是否恢復實體課程，召開跨局處會議，會中教育和衛政單位各表述立場，經正反雙方論述及數據分析佐證，考量嘉縣...

疫情翻轉往下！桃園下周恢復實體上課 戶外教學仍暫停

桃園市長鄭文燦今天下午在防疫會後宣布，遠距教學實施到這周，下周起（13日）公私立高中、國中、國小、幼兒園恢復實體上課，不...

基隆+983 林右昌宣布小學下周一起實體上課、2篩檢站退場

基隆市今天確診數新增983例，市長林右昌宣布，小學與公立幼兒園從下周一起，恢復實體上課。另外，由於孝忠及暖暖篩檢站，每日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。