影／中部疫情高峰 盧秀燕宣布：遠距教學再延長至17日

中部疫情呈現高峰，昨台中市確診數各縣市第一。台中市長盧秀燕今早宣布，經與八大家長團體討論，為守護孩子健康第一，實體課程延至6月17日，若家長無法照顧孩子，也可送學校並提供午餐，過去３周統計，平均有1.6萬名學生到校學習。

盧秀燕今早召開記者會宣布，這幾天台中市確診數破萬例，昨天台中市確診數更是各縣市最高，「今天應該也不會少，預估這樣的情形會持續一到兩周」。

盧秀燕也說，之前3周台中市採線上教學，可看到學生確診數幅度大為下降，顯示確實有發揮保護學生的效果，加上考量現在是國中生接種第三劑時間，疫苗要發揮保護力約需半個月時間，因此宣布6月13日至17日延長實體課教學。