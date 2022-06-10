不斷更新／彰化遠距教學再延1周 連3天破5千例確診不敢冒風險

隨著校園疫苗覆蓋率提升，陸續有地方校園宣布恢復實體課程。教育局也提醒，各校師生進行實體課程持續留意自我健康狀況，在校期間除用餐及飲水外，師生仍應全程配戴口罩，並儘量避免至人潮擁擠處群聚，以維護自身及家人健康。以下整理各地方6月13日起是否返校實體上課或延長遠距教學的最新資訊。 (6/9更新：台中、南投、竹市、宜蘭、台南、高雄、苗栗、金門、桃園、基隆、屏東、澎湖、嘉縣)

台北市：中、小學及幼兒園自6月6日已恢復實體課程，至於國三生與高三生則繼續遠距教學到畢業典禮。

新北市：交由各級學校自行評估。

桃園市：高中、國中、國小、幼兒園13日起恢復實體上課。

新竹市：自13日起高中以下恢復實體上課。

新竹縣：高中以下學校13日起恢復實體課程。

苗栗縣：高中、國中、國小及公立幼兒園6月13日起恢復實體課程，國三維持得實施線上遠距教學至畢業典禮前一天。

台中市：高中以下學校6/13~6/17遠距教學，高國三皆遠距教學至畢業典禮前一天。

彰化縣：彰化高級中等以下學校（含國小附幼）改遠距教學模式授課再延長一周，從6月13日至6月17日，但暫不考慮採遠距教學至暑假。

南投縣：暫停實體課程再延一周到6月17日止。

雲林縣：高中以下學校及幼兒園13日恢復實體課程。

嘉義市：高中、國中、國小、公幼13日恢復實體教學。

嘉義縣：高中以下學校遠距教學延長到17日。

台南市：遠距教學再延一周至17日。

高雄市：學校、公立幼兒園及補習班都延長居家遠距教學至6月19日。

屏東縣：高國中小、公立與非營利幼兒園、補習班、課後照顧中心等，13日起恢復實體課程，但高三及國三學生，仍採取遠距教學至畢業典禮前一天。

基隆市：高中、國中6日恢復實體上課，國小與公立幼兒園13日起恢復實體課。

宜蘭縣：高中、國中、國小、附設幼兒園、補校及進修部等，13日恢復學校實體課程。

花蓮縣：高中以下學校含公私立幼兒園，於6月9日恢復實體課程。

台東縣：自13日起恢復高級中等以下學校實體課程。

金門縣：高中職與國中6日起恢復實體上課，國小13日起恢復實體課程，幼兒園遠距到期末。

澎湖縣：高中以下學校13日起恢復實體課程。

連江縣：下周一（13日）恢復高中以下實體授課。