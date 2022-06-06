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北市中小學恢復實體課程 2.7％生請防疫假

中央社／ 台北6日電
疫情持續延燒，然而在學生陸續接種疫苗後台北市高中職以下各級學校於今天起恢復實體上課，不少家長騎車、開車載著子女前往學校上課。聯合報記者許正宏／攝影
疫情持續延燒，然而在學生陸續接種疫苗後台北市高中職以下各級學校於今天起恢復實體上課，不少家長騎車、開車載著子女前往學校上課。聯合報記者許正宏／攝影

台北市中、小學及幼兒園今天恢復實體課程，教育局統計，共有9473人請防疫假，約佔總學生數的2.7%。有校長認為，請假人數少不是因為打完疫苗放心了，而是「憋不住了」。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台北市中、小學及幼兒園5月23日起實施遠距教學，今天原則恢復實體課程，國三與高三繼續遠距教學到畢業典禮。

據台北市教育局統計，全市128所國、高中之中，有93所、72.66%學校恢復實體課程，19所、14.84%學校實施全校遠距教學，16所、12.5%學校部分遠距部分實體。

教育局指出，153所國小之中，只有1所學校經課發會決議，六年級配合畢業考於今天仍採遠距教學，其餘152所學校都已恢復全校實體課程；幼兒園則全數恢復實體課程。

至於請自主防疫假的人數，教育局表示，中、小學今天共9473人請防疫假，約佔總學生數的2.7%。

萬華區老松國小校長向中央社記者表示，早上巡堂時發現到課率滿高的，大概有9成，只有少數學生因為仍在確診或居家隔離期間而未到校。

另有不便具名的國小校長告訴中央社記者，相比5月疫情嚴峻時動輒3、4成學生請假，今天請防疫假的學生不多，應該低於1成，不是因為打完疫苗比較放心，而是因為家長、學生「憋不住了」，沒辦法繼續關在家。

教育局指出，台北市已於6月3日完成兒童疫苗校園接種，共替7萬4062名5到11歲兒童在校集中接種，施打率51.68%。若包含透過疫苗預約平台或醫院特別門診接種的5到11歲兒童，截至昨天，施打率已達56%。

新冠肺炎 COVID-19

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