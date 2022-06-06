小孩停課待家中 一張照曝超狂老爸「提早18年」超前部署

由於本土疫情影響，不少學校陸續宣布停課或改成遠距教學，而遠距教學最需要電腦，若是家中只有1台電腦，爸媽和小孩都要用時，就會令人相當頭痛。近日一名媽媽分享老公為此「提早18年超前部署」，畫面曝光後立刻引發熱議，網友們直呼「除了羨慕還能說什麼」。

一位媽媽在臉書社團《爆廢公社》發文，貼出停課後的「網咖」照，從照片中可以看到家中擺了四台電腦，爸爸和兒子一人一台，原PO表示常被誤會他家財力雄厚，事實上，他家小孩只要會坐會走，爸爸就會開始準備組一台他們自己的電腦，所以現在看到的「網咖」是十多年來累積的成績。

原PO透露，當初規劃是想當書房，卻莫名其妙變成網咖，父子時常一起玩線上遊戲CS，動不動就會傳來此起彼落的Fire in the hole。她當初覺得「孩子那麼小，幹麻還需要自己的電腦？」沒想到等到停課，才驚覺「這一切根本就是老公的超超超超……超前部署」、「這個局老公佈了十八年」。

貼文曝光後，網友紛紛討論，「老公：我有一個夢想，就是把家變網咖跟小孩一起打CS」、「這擺明就是炫耀」、「我們家也是，四個人四台電腦，兒子讀國中小學的時候，同學特別喜歡來我家，因為他們說：我們家是網咖」、「你老公的超前部署根本是，終於有人跟他一起打CS，不用隨機，不用扣人」、「與其一味禁止玩遊戲，不如提早讓他們熟悉，然後給他們使用網路的正確觀念」、「會用電腦的小孩真的比較聰明，我姪子小一就會寫程式用python找資料，我在旁邊都看不懂」。