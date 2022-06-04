金門醫療量能足 國高中6日快篩陰始能入校

金門縣政府今天表示，醫院負壓專責病床還有空床18床，醫療量能足夠；7所高中職與國中學校師生所需快篩試劑近4000劑明天完成配送。6日恢復實體上課時，須快篩陰性才可入校。

縣府秘書長陳祥麟與衛生局長李錫鑫下午接受媒體記者聯訪，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情表示，今天新增126名確診者，確診累計2621例，收治中56例，其中無症狀或輕症44例、中症9例、重症3例。

李錫鑫說明，衛生福利部金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用22床，尚有空床18床，醫療量能足夠。

由於高中職與國中6日起恢復實體上課，陳祥麟表示，縣府提供7所學校教職員、學生、保全等所需家用抗原快篩試劑近4000劑，預訂明天完成配送。除非不適合快篩者外，都需要完成快篩陰性才可以入校上班、上課。

陳祥麟並指出，到3日為止，輝瑞兒童疫苗累計接種人數為2853人，加計部分原造冊尚未施打與更改意願學童及莫德納實際接種人數564人，縣內國小以下兒童共有3417人接種第一劑疫苗，覆蓋率達70.01%。

此外，民眾關心金門醫院醫護和行政人員染疫情形，陳祥麟說明，今天各有1名醫護人員和行政部門人員確診，並非外傳「很多」醫護人員確診，之前醫院人員零星感染個案，大部分已解除隔離，回到醫院工作崗位。