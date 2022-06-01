新北高中以下端午節後是否線上教學 2日決定

新北市府今天表示，2日各學校召開防疫會議討論後，教育局會調查端午連續假期過後，下週各校實施居家線上學習情況，並請學校無論是否實體上課，都要落實防疫，確保師生健康。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會今天下午舉行，公布5月31日新北確定病例，1萬4372人採檢陽性，居家照護執行中11萬9285人，居家隔離列管數3萬549人。

副市長劉和然表示，各年齡層疫苗覆蓋率愈來愈高，市府樂觀其成；但基層也盼望兒童疫苗配發的時間、數量，中央愈早明確通知或交辦，可及早讓醫護人力準備與調度，也利學校行政作業可因應施打數量變化，地方一定全力配合。

劉和然說，新北每週都會召開學校防疫會議，由教育局提供最新疫情資訊，學校依照風險，會考量是否實體上課或線上教學、或分流上課。

新北市府教育局表示，統計市內共270所高中以下公私立學校自5月30日起至6月2日全校停止到校，居家實施線上學習，占全市學校的7成9；國小及幼兒園，仍提供基本照顧。

教育局今天告訴中央社記者，2日上午各校召開防疫會議討論後，教育局將於下午調查下週各校實施居家線上學習情況，並請學校無論是否實體上課，都要持續落實防疫，確保師生健康。