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澎湖確診者年輕人居多 高中以下暫停實體課至6月10日

中央社／ 澎湖縣1日電

疫情持續升溫，澎湖縣政府今天公布新增183例確診，20至29歲年齡層有33人最多。縣府也宣布高中職以下及公幼暫停實體課程至6月10日，至於兒童疫苗接種及畢業典禮將照原規畫辦理。

澎湖縣政府表示，今天新增183例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，均為輕症，外籍人士1例、非澎湖籍3例，其餘179例均為澎湖籍。其中以馬公市138人居多，收治集中檢疫所與三總分院各1例，其餘181例申請居家照護。

縣府表示，今天確診案例中，以20至29歲年齡層33人最多，年紀最小的是1歲8個月大的男嬰、年紀最長的為96歲男性，皆為輕症；而學生確診高達36例，其中澎湖科大13例、馬公高中和澎湖海事各1例、國中小（含幼兒園）21例，均已完成清消。

目前澎湖累積確診2840例，收治有789例，1例死亡，康復出院或解除居家照護有2050例。

新冠肺炎 COVID-19 澎湖

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