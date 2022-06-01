高雄疫情燒 基於共同生活圈...屏縣宣布延長遠距教學到6月12日

屏東縣府指出，屏東縣兒童疫苗施打率雖然高，但因疫苗須在2周後才有保護力，加上衛福部長陳時中提到，高雄接下來進入高原期，基於高屏共同生活圈，縣府今下午主管會報後防疫會議討論後，決定縣內高中以下各級學校、公立及非營利幼兒園、補習班、課照中心均持續遠距課程到6月12日。

屏東縣府指出，家庭無法照顧子女者一樣可送到學校，營養午餐照常供應；屏縣輝瑞兒童疫苗進校施打計畫以及6月6日起國高中第三劑BNT入校施打照常，依排程進行，請家長務必送子女到校施打，增強保護力。